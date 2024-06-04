中大三人籃球賽｜喇沙初賽日B組第一 中大隊員指熱身有助投入比賽

香港中文大學舉辦的「三人籃球錦標賽」，於6月1日至2日在香港中文大學大學體育中心舉行。賽事將嚴格遵循FIBA國際3x3籃球賽的規則，由專業團隊負責賽事的管理和計分工作，包括奧運3x3籃球裁判、FIBA 3x3官方網站計分記錄以及使用3x3官方籃球。 「三人籃球錦標賽」3個組別設總值超過十萬港元的獎金或獎品。大專，中學，小學各有8支隊伍參賽，分為兩個小組（A組，B組），A組和B組各4支隊伍。各隊將進行單循環賽制的比賽。每個小組的前兩名將晉級至盃賽，而第三名和第四名則進入碟賽。盃賽和碟賽將採用單淘汰制，最終將產生冠、亞、季軍和殿軍。比賽還將遵循FIBA 3X3最新的規則。

6月1日的初賽奠定進入盃賽的隊伍。男子大專賽初賽（A組，B組）：第一名科技大學，中文大學；第二名香港大學，城市大學；第三名浸會大學，理工大學；第四名香港恒生大學，教育大學。女子大專賽初賽（A組，B組）：第一名香港大學，浸會大學；第二名理工大學，中文大學；第三名科技大學，教育大學；第四名城市大學，都會大學。

男子中學賽初賽（A組，B組）：第一名拔萃男書院，喇沙書院；第二名張振興伉儷書院，北角協同中學 ；第三名聖若瑟書院，香港道教聯合會圓玄學院第一中學；第四名新會商會陳白沙紀念中學，德信中學 。女子中學賽初賽（A組，B組）：第一名浸信會永隆中學，匯基書院；第二名協恩中學，寶覺中學；第三名林大輝中學，北角協同中學；第四名青年會書院，庇理羅士女子中學 。

男子小學賽初賽（A組，B組）：第一名育賢學校，拔萃男書院附屬小學；第二名漢師德萃學校，聖公會德田李兆強小學 ；第三名香港培正小學，太古小學；第四名中華基督教會全完第二小學，番禺會所華仁小學 。女子小學賽初賽（A組，B組）：第一名保良侷林文燦英文小學，崇真小學暨幼稚園（小學部）；第二名香港嘉諾撒學校，聖公會奉基千禧小學；第三名聖博德學校，佛教中華康山學校；第四名鳳溪創新小學，聖公會馬鞍山主風小學。