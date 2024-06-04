中大三人籃球賽｜喇沙決賽加時戰勝男拔捧盃 中大捍衛主場勇摘桂冠

在6月1日至6月2日中大體育中心陽明標體育館舉辦的三人籃球錦標賽圓滿結束，香港中文大學及香港理工大學分別贏得大專男、女子組冠軍，而喇沙書院就在中學組男子決賽，加時力壓拔萃男書院封王。

中大三人籃球賽男子成績 獎項｜小學組｜中學組｜大專組

冠軍｜育賢學校｜喇沙中學｜香港中文大學

亞軍｜漢師德萃學校｜拔萃男書院｜香港科技大學

季軍｜拔萃男書院附屬小學｜北角協同中學｜香港大學

中大三人籃球賽女子組成績 獎項｜小學組｜中學組｜大專組

冠軍｜保良局林文燦英文小學｜永隆中學｜香港理工大學

亞軍｜崇真小學｜滙基書院（大坑東）｜ 香港大學

季軍｜香港嘉諾撒學校｜協恩中學｜香港浸會大學

拔萃喇沙戰至加時 當中最令全場矚目的比賽必然是中學男子組決賽拔萃對陣喇沙的宿敵對決，比賽一開始就由喇沙的羅嘉昌率先射入一球兩分球打開局勢，拔萃的梁子建亦不甘示弱，多次切入製造空位，再以拿手的中距離跳投得分。早段拔萃憑著射手蕭愷燊及梁子建兩記兩分球取得9-6的優勢，此時喇沙的林曉樂挺身而出，連續三球籃下得分追平局勢，比分繼續膠著，拔萃的梁浚朗和喇沙的羅家昌對飃兩分球，15-13喇沙落後兩分。關鍵時刻喇沙的翟晉德兩次高難度切入外加羅家昌的兩分球為喇沙反超前16-18領先兩分，另一端的梁子建0度關鍵兩分球追平比數，最終正規時間19-19，兩隊進入加時。

羅嘉昌膺MVP 加時初段，翟晉德和梁子建隨即各自切入得分為球隊攤牌，比賽最後關頭，林曉樂突破兩人防守上籃未果，但羅嘉昌取得重要補籃，最終喇沙以21︰20險勝男拔，羅嘉昌亦在賽事中勇奪最有價值球員。

翟晉德︰戰術强調兩要點 賽後喇沙的翟晉德被問到球隊就本次3人籃球賽事的戰術調整，説到︰「三人籃球節奏較快，加上平時 (五人籃球的) 三分球在三人籃球賽事中是（五人籃球的）兩分球的兩倍，隊伍戰術更加强調製造空位射三分球，持球擋拆。」的翟晉德亦有提到球隊在早前的外圍賽曾落敗於男拔，今日取得勝利是來自球隊對勝利的渴望，亦是對自己及球隊的認可。

而比賽的尾聲是上演男子大專組決賽的香港科技大學對陣香港中文大學，比賽初段雙方防守十分激烈，戰況膠著一段時間，直至中大俞資俊以假動作取得空位，射入兩分球打開局勢，隨後中大立刻多點開花，葉文俊和蕭瑋耀各以中距離跳投拉開比分至5︰2，但是科大換入彭世琛後多次殺入籃下連追3分扳平比分，中大憑著俞資俊一記兩分球及切入抛投搭配球隊出色的防守，再度拉開比分至10︰5，直至雷彬銘切入頂著犯規成功打進並博得罰球，可惜未能把握罰球機會。

俞資俊高難度投射助中大封王 錯失追分機會後，俞資俊出色的表現徹底拉開分差，不但以精湛的射術再射入兩球兩分球（前後4球），亦有切入分球至葉文俊輕鬆籃下上籃，最終比賽在俞資俊的一記高難度翻身後仰跳投後在臨完場前47.8秒以21︰7提前結束，成功在中大主場贏下冠軍。