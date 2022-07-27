中港大戰打頭場 日本勢攻南韓爭東亞盃

東亞足球錦標賽(東亞盃)今午於豐田體育場進行最後一輪賽事；香港足球代表隊先出場，鬥中國隊；至於東道主日本將於尾場火併南韓，力爭冠軍(18:20)。港隊主帥安達臣稱會繼續打高位壓迫，搵機會入波；至於日本隊上仗和中國隊，痛失兩分，今仗要擊敗首兩輪全勝的「太極虎」，才能奪標，勢必打進攻足球，而衛冕的南韓，眾主將包括中場重心黃仁範及前鋒曹圭成等將復任正選爭冠。
曾5奪東亞盃冠軍的南韓，今次是力爭4連霸，之前兩場均以3比0擊敗中國與香港，兩戰得6分，今仗只要保住不敗，便可壓過得4分的日本，再次封王。南韓主帥保羅賓圖過去一年積極提拔本土國腳，今次賽事可見整體戰力提升不少。
至於日本隊的本土兵團在今次賽事的表現稍令人失望，首戰大炒港隊6蛋後，次輪僅與以U23成員為主的中國互交白卷，主帥森保一備受壓力。事實上，南韓近兩次在東亞盃與日本交手錄得全勝，主隊今場要贏波捧盃，絕不輕易。對此，日本前鋒相馬勇紀賽前表示：「我希望勝出，也感到我們能夠勝出，我已經準備好了。」
「港產國腳」戴偉浚續擔正領軍
早場將演中國對香港(15:00)，國足上仗專心防守悶和日本，兩仗未表現出球隊進攻力，而「港產國腳」戴偉浚料將繼續擔正領軍打港隊。港隊方面，上仗雖不敵南韓，但表現獲認同，較首仗有改進，主帥安達臣表示：「我相信中國隊今場會踢得較之前主動，己隊在防守上要保持高位壓迫，進攻上則要盡量保持控球權，並把握死球機會。」安達臣更透露，賽前曾向兩位在中超落班球員陳俊樂及勞烈斯收料，望能做到知己知彼。 (相關聯結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )