中港大戰打頭場 日本勢攻南韓爭東亞盃

東亞足球錦標賽(東亞盃)今午於豐田體育場進行最後一輪賽事；香港足球代表隊先出場，鬥中國隊；至於東道主日本將於尾場火併南韓，力爭冠軍(18:20)。港隊主帥安達臣稱會繼續打高位壓迫，搵機會入波；至於日本隊上仗和中國隊，痛失兩分，今仗要擊敗首兩輪全勝的「太極虎」，才能奪標，勢必打進攻足球，而衛冕的南韓，眾主將包括中場重心黃仁範及前鋒曹圭成等將復任正選爭冠。

曾5奪東亞盃冠軍的南韓，今次是力爭4連霸，之前兩場均以3比0擊敗中國與香港，兩戰得6分，今仗只要保住不敗，便可壓過得4分的日本，再次封王。南韓主帥保羅賓圖過去一年積極提拔本土國腳，今次賽事可見整體戰力提升不少。

至於日本隊的本土兵團在今次賽事的表現稍令人失望，首戰大炒港隊6蛋後，次輪僅與以U23成員為主的中國互交白卷，主帥森保一備受壓力。事實上，南韓近兩次在東亞盃與日本交手錄得全勝，主隊今場要贏波捧盃，絕不輕易。對此，日本前鋒相馬勇紀賽前表示：「我希望勝出，也感到我們能夠勝出，我已經準備好了。」

