中超｜戴偉浚爭取重回國足 談被香港球迷辱罵︰沒影響我

今日(24日)迎來25歲的港產國足中場戴偉浚，近期從中超上海申花借用至深圳新鵬城，他接受內地媒體訪問時表示，回到深圳是希望重拾上陣時間，以爭取重披國足戰袍，而他亦在訪問中再次提到被香港球迷指罵的感受，明言未有受影響。

戴偉浚去年與深圳佳兆業決裂後，轉會至上海申花，但新一季未獲重用，因而落選國足，令他決定回到深圳加盟深圳新鵬城，「申花比較注重打快節奏的反擊，需要奔跑能力很強的球員，我偏向於打傳控走腳下的技術型球員，這樣的一些不匹配導致了出場次數的減少。當然最開始還是有外流意向，但了解到深圳新鵬城的發展計劃及決心後才決定選擇深圳。我其實清楚是因為比賽少才落選國家隊，我覺得要多踢比賽來找回最佳的狀態，這樣才能被教練組看見。」他指深圳會比上海更適應，「我還是比較熟悉一點，畢竟之前也住過一段時間，雖然大部分時間也都在賽事。可能這邊的吃的、氣候的跟香港還是更接近一些」。

戴偉浚拒絕代表港足而選擇披上國足戰袍，一直令他成為香港球迷眾矢之的，更有球迷於亞洲盃決賽周期間於球場對其以廣東話粗口大聲辱罵，戴偉浚回應，「我覺得無論每個行業都是一樣的。滿足不了所有人的喜愛，所以還是專注做好自己。就算到了比賽，說實話我們球員的注意力都在球上，我還是覺得這種事情對我的影響不會太大。」

樂見港將北上中超中甲

愈來愈多香港球員北上中超或中甲發展，戴偉浚指香港聯賽的水平是不如在中超中甲，他們能夠在高水平的聯賽中比賽，對他們本身也是一種很好的發展。對於港腳左閘陳晉一剛由傑志加盟上海申花，二人成為隊友一段短時間，戴偉浚笑言「很多人都說我們倆長得像」，讚揚陳晉一是個很勤奮又敢於拼搏的球員，「如果仔細觀看了足協研申花對陣深圳新鵬城的比賽，你就可以發現他是非常敢於挑戰的一個人。」

