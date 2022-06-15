丹麥奇兵續居榜首 法國墊底衛冕失敗

擁有在歐洲聯賽頂級射手賓施馬、基利安麥巴比及尼干古壓陣的法國，在歐國聯A1組主場以0比1受挫「格仔兵團」克羅地亞後，4戰只得2分續居包尾，已肯定無緣奪得首名打入明年決賽周，宣告衛冕失敗。反觀同有基斯甸艾歷臣「復出」壓陣的丹麥，表現進步，力挫奧地利後，以4戰9分續居榜首。

開賽僅5分鐘，法國中堅伊巴希馬干拿迪，在防守角球時侵犯克軍前鋒保迪馬，由莫迪歷操刀極刑中鵠，並取得其第152次代表國家隊的第22個入球，最後獲選全場最佳球員。麥巴比全場表現賣力，法國尾段更上換入鋒將京士利高文及基沙文入場搏殺，最終仍然破關乏力，被克軍嚴密防守「封零」，本月歐國聯4戰不勝。主帥迪甘斯稱：「我們的力量及體能不及對手，並失去一點自信及缺乏朝氣，比賽太多，一切變得非常困難。」法國上屆歐國聯分組賽錄得5勝1和，之後在淘汰賽先後打敗比利時及西班牙封王，但今屆表現大走樣，在今年9月尚餘兩場比賽下，已肯定無緣首名出線爭冠。

展望未來，迪甘斯說：「球員需要理清思緒，返回所屬球會，新季再來。」今仗亦是法國近23場比賽以來，首次食蛋輸波。至於4戰7分升上次席的克軍，其教練戴歷高興地說：「自從法國贏得世盃後，我們一直被看扁，所以今次在對方接近8萬名球迷的主場打勝仗，實在非凡。」2018年世盃決賽輸法國2比4後，今戰是「格仔兵團」在雙方之後4次交手的首勝。

丹麥9月遇考驗

同晚另一場比賽，丹麥憑攻擊好手莊拿斯雲特及安達斯奧臣，在今屆歐國聯齊齊開齋建功，以2比0氣走奧地利，並以4戰9分，高踞A1組榜首。雙方近5次交手，丹麥延續全勝，9月份餘下兩戰分別是作客克羅地亞及主場對法國。