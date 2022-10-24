主場保持4連勝 韋斯咸望要折「茅」

今屆暫時在聯賽戰績不似預期的「槌仔幫」韋斯咸，香港時間周一深夜在本輪英超壓軸戰，迎戰般尼茅夫(25/10 03:00)，雖然中場主力新兵盧卡斯柏基達養傷，但槌仔幫前線火力仍足，主場近績硬淨，要打敗同樣新敗的升班馬般尼茅夫重回正軌，仍有把握。

上兩屆英超最終分別排第6及第7位的「槌仔幫」韋斯咸，在歐協聯分組賽4戰全勝提早出線，但今屆聯賽11戰只得11分，球隊表現不算太差，惜運氣一般，上周中作客利物浦又有英格蘭翼鋒查洛保雲12碼宴客，結果輸0比1而回。據統計，自從2020/21年球季以來，沒有一支英超球隊錄得比韋斯咸(6次)，射失更多12碼；而他們今屆3射只得1中，隊長迪格蘭賴斯季初作客諾定咸森林，又是在球隊落後0比1下主踢極刑「宴客」，全失3分而回。

不過已第5季効力韋斯咸的波蘭門將法比安斯基強調，球隊正走向正確方向；他說：「對比季初，我們進步良多。己隊之前有良好的走勢，雖然剛戰落敗，但要將視線轉向下一場波，在般尼茅夫身上全取3分。」球隊早前3仗聯賽曾連取7分，但上仗賽前收到壞消息是巴西中場盧卡斯柏基達，因操練傷肩膊，起碼要休息兩周，甚或要缺席下月世盃。新兵箭頭施卡馬卡逐漸上力，料再跟查洛保雲合拍雙箭頭，而翼鋒賓華馬可能升正加強火力，力爭連歐戰在內主場5連勝。