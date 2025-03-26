主場0比2不敵澳洲 國足世盃外3連敗

國足周二晚在世盃亞洲外圍賽第三圈C組，於杭州主場以0比2受挫澳洲，錄得3連敗，肯定無法取得小組頭兩名直接出線決賽周資格；惟望在6月餘下兩輪比賽全力爭勝，力爭小組第3、4名「續命」。

國足主帥伊雲高域今場變陣出擊，防線改用韓鵬飛及楊澤翔，黃政宇出任防中；徐皓陽頂替上仗領紅牌的林良銘，跟韋世豪、曹永競及張玉寧配合攻堅。澳洲主要以西悉流浪者的班頓波里路，代替上仗傷出的阿當泰加特掛帥。

國足開波即受壓，只能靠硬朗攔截阻止澳洲兩側快速進襲；但戰至16分鐘被對手的中場積臣艾雲禁區內燙射得手。澳洲得勢不饒人，29分鐘又憑一次右路攻勢，効力墨爾本勝利的輔鋒維里皮利禁區內抽射，隊長門將王大雷甩手，國足再失一球。