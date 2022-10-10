主帥谷巴免炒兼續約 森林衝擊維拉

上仗在早來「護級大戰」慘敗的升班馬諾定咸森林，兼寫下5連敗劣績，不過，「神奇主帥」史堤夫谷巴不但未有如外界估計般提早下台，更在賽前獲續約至2025年；今次森林又在周一壓軸出擊，返主場迎擊季初表現平平的阿士東維拉(11/10 03:00)，且看能否沖喜，一舉擊倒由「神奇隊長」謝拉特任教的阿士東維拉！

缺席頂級聯賽23年後，森林豪花1.45億英鎊簽下23位新兵求佳績，可惜連同上仗0比4敗走李斯特城，累計英超5連敗跌落包尾。不過去年9月才接手、有點石成金「魔法」的谷巴，仍深得球迷支持；而面對差劣賽績，球會上周先聘請前屈福特球探、技術總監的加拉迪為體育總監後，更宣布跟谷巴續約至2025年。谷巴續約後說：「能釐清我的合約及當中一些問題實在太好，我喜歡在這裡；球會明顯正經歷低潮，現在要專注贏波。」

陣容上，森林上仗改踢「4-2-3-1」，棄用韋利保利，以「英冠」組合麥堅拿及史堤夫曲克扼守中路；而高耶迪及路易斯奧拜恩打雙防中，但防守發揮仍未如人意。新兵箭頭艾禾尼爾失機又欠運，且看3名「土炮」進攻中場基比斯韋特、連格及比蘭莊臣，今場能否在主場加強對前線支援，助球隊踢出翻身戰。谷巴感激球迷仍然支持，談及今戰說：「對手有很多好球員，尤其中前場，我對謝拉特非常尊重，並對他頗為熟悉，他擁有一支渴求有好表現的球隊。」