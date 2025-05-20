乒乓世錦賽｜王楚欽再離奇爛拍：點解又係我 中國乒協提3大要求

王楚欽的球拍賽前無故爛掉，他向球證展示球拍。（新華社）

國家乒乓隊名將王楚欽的球拍於去年巴黎奧運曾遭破壞惹風波，他周一夥拍孫穎莎出戰多哈乒乓球世錦賽混雙32強前，發現球拍再次離奇損壞，幸換拍後仍取勝，加上下輪對手退賽直入8強。賽後王楚欽直言不滿為何又成受害者，中國乒協向國際乒聯提3大要求。

王楚欽與孫穎莎出戰混雙鬥巴西組合卡達拉奴/般娜高橋，但前者在開賽發現球枱上被官方檢測過後的球拍不妥，發現球拍膠邊破開，經交涉後獲准以後備拍比賽，幸仍以局數3:0取勝，加上下輪對手羅馬尼亞組合退賽，直入8強。

