乒乓世錦賽｜王楚欽再離奇爛拍：點解又係我 中國乒協提3大要求

國家乒乓隊名將王楚欽的球拍於去年巴黎奧運曾遭破壞惹風波，他周一夥拍孫穎莎出戰多哈乒乓球世錦賽混雙32強前，發現球拍再次離奇損壞，幸換拍後仍取勝，加上下輪對手退賽直入8強。賽後王楚欽直言不滿為何又成受害者，中國乒協向國際乒聯提3大要求。
王楚欽與孫穎莎出戰混雙鬥巴西組合卡達拉奴/般娜高橋，但前者在開賽發現球枱上被官方檢測過後的球拍不妥，發現球拍膠邊破開，經交涉後獲准以後備拍比賽，幸仍以局數3:0取勝，加上下輪對手羅馬尼亞組合退賽，直入8強。
海綿開了一半 「檢測前球拍完好無損」
今次是繼巴黎奧運球拍被攝影記者意外踩爛後，王楚欽再於大賽遇上同類事件，他賽後直指：「我也不知道為甚麼每次都是我遇到這種事情，我一進場就感覺海綿不對勁，一上場海綿開了一半。打之前我的球板是好好的，上午打的時候是好好的，檢測完了海綿開了一半。我也不知道為甚麼他們連測板都測不好嗎，損壞運動員的武器，不知道裁判怎麼看，我一個運動員連續兩次大賽出現這種情況，我對裁判以及比賽舉辦方很失望。」
國際乒聯深入調查
中國乒協及後向國際乒聯提出抗議並進行會議，新任國家乒協主席王勵勤提出3大要求，包括之後能夠由工作人員全程跟隨球拍檢測並確保沒有任何無關人員可以接觸到檢測後的球拍、希望後續賽事更換更大且更安全的球拍檢測容器，以及要求球拍檢測過程全程錄影。國際乒聯之後表示答應首兩項要求，但第3項要求暫時未能實行有待改進，同時會繼續深入調查今次事件。國際乒聯發表聲明，強調加強對運動員裝備的保護，確保類似事件不再發生。