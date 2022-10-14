九龍坑山行山路線｜三千級天梯賞芒草蝴蝶吐露港

吐露港海景、蝴蝶伴舞及芒草，是九龍坑山（Cloudy Hill）行山路線的三大景點。太和站起步要上落三千級天梯，鳳園作終點比沿衛奕信徑快捷得多。文︰山全部都係山
九龍坑山是鄰近市區行山路線，太和站A出口入太和廣場，左轉再右轉落電梯。巴士總站左轉沿寶雅路到十字路口，過左邊紅綠燈後，越右邊紅綠燈順大埔公路大窩段前行。輕微上斜後轉右往行人隧道。右轉再左轉，於村屋和大埔頭遊樂場間推進。經公廁後左轉，紅磚屋前為登九龍坑山天梯的入口。大埔頭到九龍坑山頂，中途經過最少5個涼亭，不用急於登頂。初段左面可見許冠傑曾居住的低密度住宅康樂園及土炮製的傻人樂園。
九龍坑山景點1︰蝴蝶飛舞伴行山
九龍坑山是香港行山著名天梯之一，由入口到休憩設施為1214級，玉秀峰至九龍坑山956級，未計算天然山徑及斜路已最少行2170級樓梯。踏入天梯之路，不難找到色彩斑駁的蝴蝶。根據漁農自然護理署網頁，幻紫斑蛺蝶、藍鳳蝶、窄斑鳳尾蛺蝶、散紋盛蛺蝶、電蛺蝶和金斑蛺蝶等43種蝴蝶都在九龍坑山出沒。9時半至4時半氣溫較高，蝴蝶比較活躍。
九龍坑山景點2︰九龍坑山芒草
九龍坑山山頂常被雲覆蓋，因此又稱雲山。約3-4公里爬升約400米，梯級甚多但勝在有欄杆借力。W101與W102之間休憩位設椅子及涼亭。之後面對全程最費體力的原始山徑，建議穿行山鞋。中途石塊被寫上「玉秀峰」的288米山丘設三角測量站。小休後又再步上天梯，是風景最開揚的一段，回望吐露港海景、船灣淡水湖、馬鞍山、八仙嶺等。九龍坑山天梯及山頂芒草盛放，秋冬限定。
九龍坑山景點3︰鳳園保育區
完成梯級，八仙嶺郊野公園範圍向右走，可到九龍坑山頂的發射站（沿軍路左走為衛奕信徑）。面向屏風山、黃嶺一帶，設路牌「沙螺洞村及鳳園」，向東沿此路離開最快捷。石級幅度大，小心奕奕到平路。右轉經沙螺洞村，在右邊石級往鳳園方向下山。資料顯示鳳園出現155種蝴蝶，有興趣可參觀鳳園保育區。鳳園路前行不久為小巴站，班次不少。如等不到車可多行15分鐘到汀角路截車。
九龍坑山不算輕鬆亦無補給點，石級一段接一段，不負天梯之名。但景色多變又有芒草及蝴蝶，鄰近市區更是一大優點。如不是執意緊隨衛奕信徑，以交通及等車時間加上難度而言，在九龍坑山經鳳園離開較衛徑輕鬆快捷。
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