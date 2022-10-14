九龍坑山行山路線｜三千級天梯賞芒草蝴蝶吐露港

吐露港海景、蝴蝶伴舞及芒草，是九龍坑山（Cloudy Hill）行山路線的三大景點。太和站起步要上落三千級天梯，鳳園作終點比沿衛奕信徑快捷得多。文︰山全部都係山

九龍坑山是鄰近市區行山路線，太和站A出口入太和廣場，左轉再右轉落電梯。巴士總站左轉沿寶雅路到十字路口，過左邊紅綠燈後，越右邊紅綠燈順大埔公路大窩段前行。輕微上斜後轉右往行人隧道。右轉再左轉，於村屋和大埔頭遊樂場間推進。經公廁後左轉，紅磚屋前為登九龍坑山天梯的入口。大埔頭到九龍坑山頂，中途經過最少5個涼亭，不用急於登頂。初段左面可見許冠傑曾居住的低密度住宅康樂園及土炮製的傻人樂園。