亞冠盃｜中超球隊精英聯賽墊底　香港雙雄二級聯賽分途出擊

亞冠盃的賽事，內地中超聯賽球隊在第3輪賽事仍未有表現，上海海港及成都蓉城都分別輸給馬來西亞及日本的對手。而另外兩支，分別在精英聯賽出戰的上海申花及在二級聯賽出賽的北京國安，今明兩日（22、23日）會分途出擊，其中國安周四會作客香港，在旺角大球場對港超冠軍大埔。至於另一支香港代表東方，今日會作客泰國對拉查武里。

亞冠盃精英聯賽的賽事第3輪，兩支中國球隊見負。當中成都蓉城在主場被馬來西亞的柔佛DT以2:0擊敗，成都3戰僅1勝，在東亞區排第9。而上海海港作客東京，亦以0:2不敵日職聯的町田澤維亞，海港3輪比賽僅得1分排東亞榜末。而上海申花在今日會主場對南韓的FC首爾，目前球隊只得1分，而擁有前曼聯球星連加特（Jesse Lingard）的首爾目前2仗取得1勝1和。其餘東亞區比賽，南韓的蔚山HD以1:0擊敗日本廣島三箭，澳洲的墨爾本城就2:1擊敗泰國武里南聯。蔚山目前在東亞區以7分排榜首，不過仍要看今日出戰的神戶勝利船作客江原FC能否全取3分。