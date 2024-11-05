亞冠盃｜尼馬後備上陣又傷過　希拉爾繼續贏波排榜首

養傷超過一年的巴西球星尼馬（Neymar），在亞冠精英聯賽的賽事第二度上陣，不過他在比賽中又再受傷。不過他效力的希拉爾仍3:0輕取伊朗的艾斯迪格拿，在西亞區排榜首。
亞冠精英聯賽的第4個賽日，西亞區在周一（4日）率先展開，當中沙特阿拉伯的希拉爾在主場對伊朗的艾斯迪格拿。這支沙特冠軍球隊上半場憑阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）梅開二度，半場領先2:0。換邊後希拉爾在58分鐘，換入上場復出的尼馬上陣。希拉爾亦在74分鐘由米祖域完成帽子戲法，將比數拉開3:0，然而尼馬在87分鐘的時候疑右腿拉傷，而被換出。不過希拉爾仍然贏3:0，在西亞區以12分領先。
因為尼馬的受傷，希拉爾也沒有將他註冊在球隊的聯賽名單之上，故他只能夠在亞冠盃的賽事上陣，可是他再度受傷，仍未知會是長期還是可以快速康復。不過從片段所見，這位巴西球員在後備席上對再度受傷表現相當失望。
法明奴馬列斯領吉達艾阿里大勝
同樣來自沙特的吉達艾阿里，也在主場贏波，他們以5:1擊敗伊拉克的SC艾索達，當中羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）及馬列斯（Riyad Mahrez）都為艾阿里梅開二度，令球隊同樣以4戰全勝，僅僅是得失球差不及希拉爾排西亞區次席。