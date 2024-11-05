亞冠盃｜尼馬後備上陣又傷過　希拉爾繼續贏波排榜首

養傷超過一年的巴西球星尼馬（Neymar），在亞冠精英聯賽的賽事第二度上陣，不過他在比賽中又再受傷。不過他效力的希拉爾仍3:0輕取伊朗的艾斯迪格拿，在西亞區排榜首。

亞冠精英聯賽的第4個賽日，西亞區在周一（4日）率先展開，當中沙特阿拉伯的希拉爾在主場對伊朗的艾斯迪格拿。這支沙特冠軍球隊上半場憑阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）梅開二度，半場領先2:0。換邊後希拉爾在58分鐘，換入上場復出的尼馬上陣。希拉爾亦在74分鐘由米祖域完成帽子戲法，將比數拉開3:0，然而尼馬在87分鐘的時候疑右腿拉傷，而被換出。不過希拉爾仍然贏3:0，在西亞區以12分領先。