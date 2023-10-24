亞冠盃｜尼馬缺陣希拉爾仍贏半打　簡迪補時助攻領伊蒂哈德贏波（附比賽精華）

巴西國腳的尼馬（Neymar），因為在世界盃外圍賽的比賽中受傷，需要接受手術，不過他效力的希拉爾仍然在亞冠盃的分組賽大勝印度的孟買城6:0。至於另一支沙特阿拉伯的富豪球會伊蒂哈德，就憑補時的入球，以1:0小勝空軍體育會。
缺少尼馬的希拉爾，前線今場由前富咸射手的阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）擔大旗，他5分鐘就為球隊打破悶局。之前兩仗落敗兼未有入球的孟買城，雖然半場守得住只失一球，但換邊後，防線就崩潰。米祖域67分鐘再接應隊友傳中，頭槌頂成2:0。
至於另一位塞爾維亞的國腳米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）在75分鐘再攻入一球，而米祖域在80分鐘完成帽子戲法，令希拉爾拉開至4球。之後希拉爾再入多2球，最終輕鬆以6:0大勝。在D組與烏茲別克的納曼干新春同得7分，暫時領先榜首。
另一支沙特球會的伊蒂哈德，繼續有法國射手的賓施馬（Karim Benzema）缺陣。球隊面對伊拉克的空軍體育會，在全場圍攻之下，還是沒有取得入球，直到補時的4分鐘，尼高路簡迪（N'Golo Kante）的傳中，摩洛哥國腳的咸達拿（Abderrazak Hamdallah）抽入，為伊蒂哈德攻入唯一入球，以1:0擊敗空軍體育會。