亞冠盃｜尼馬缺陣希拉爾仍贏半打　簡迪補時助攻領伊蒂哈德贏波（附比賽精華）

巴西國腳的尼馬（Neymar），因為在世界盃外圍賽的比賽中受傷，需要接受手術，不過他效力的希拉爾仍然在亞冠盃的分組賽大勝印度的孟買城6:0。至於另一支沙特阿拉伯的富豪球會伊蒂哈德，就憑補時的入球，以1:0小勝空軍體育會。

缺少尼馬的希拉爾，前線今場由前富咸射手的阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）擔大旗，他5分鐘就為球隊打破悶局。之前兩仗落敗兼未有入球的孟買城，雖然半場守得住只失一球，但換邊後，防線就崩潰。米祖域67分鐘再接應隊友傳中，頭槌頂成2:0。