亞冠盃｜尼馬養傷一年復出　希拉爾與艾阿恩演入球騷

今季的亞冠盃改為精英聯賽及二級聯賽的賽事，在精英聯賽採用與歐聯一樣的瑞士制聯賽模式。上屆冠軍的艾阿恩在首兩戰僅得1分，今次主場希望能擊敗沙特冠軍的希拉爾。不過作客的希拉爾在26分鐘先由列蘭洛迪（Renan Lodi）左路推入禁區射入領先。而艾阿恩在39分鐘，由拉希米（Soufiane Rahimi）門前將隊友的傳中撞入追平。可是希拉爾上半場沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari）及米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）補時各建一功，令希拉爾半場領先3:1。

巴西球星尼馬（Neymar），在養傷超過一年後，終於為沙特阿拉伯的希拉爾復出。並協助球隊以5:4擊敗上屆亞冠盃冠軍的阿聯酋球會艾阿恩。

換邊後，艾阿恩雖然有阿根廷前鋒的沙拿拜亞（Mateo Sanabria）在63分鐘追近，不過艾杜沙利2分鐘後就為希拉爾再拉開比數。而拉希米67分鐘又再次幫主隊追回一球，然而艾杜沙利在75分鐘完成帽子戲法，令希拉爾領先5:3。球隊同時也換入養傷多時的尼馬上陣，這位巴西球星上陣後未有為球隊取得入球，而希拉爾更在82分鐘，有守將的艾布拉希（Ali Al-Bulayhi）因為手球阻止對手單刀，被球證紅牌驅逐。少打一個的希拉爾在補時再被判輸12碼，艾阿恩的拉希米射入，同樣完成帽子戲法，不過艾阿恩最終未能扳平，以4:5落敗。

艾阿恩輸波後，在聯賽階段3戰僅1分排第11，而希拉爾就3戰全勝在西亞區排榜首。至於32歲的尼馬，是自去年10月之後的首次上陣比賽。至於同日其他西亞區賽事，沙特的吉達艾阿里以2:1作客擊敗卡塔爾的艾雷恩，伊拉克的SC艾索達與烏茲別克的柏克塔哥踢平0:0，而卡塔爾的艾薩德以1:0小勝伊朗的柏斯波利斯。

尼馬賽後表示，感覺良好，好高興可以重踏賽場。

32歲的尼馬，上季由巴黎聖日耳門，轉投沙特豪門希拉爾，盛傳轉會費高達9000萬歐元，但只上陣5場比賽，就因為代表巴西出戰世界盃，對烏拉圭的外圍賽中受傷，前十字韌帶和半月板撕裂，需要接受手術，養傷370日。