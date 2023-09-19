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體育
2023-09-19 11:16:00

亞冠盃｜尼馬首戰交白果希拉爾失分　賓施馬缺陣伊蒂哈德仍大勝（附比賽精華）

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尼馬首戰亞冠盃未為希拉爾取得勝利。(路透社)

尼馬首戰亞冠盃未為希拉爾取得勝利。(路透社)

新一個球季的亞冠盃賽事開鑼，率先出戰的是西亞區的焦點，包括沙特阿拉伯的豪門。其中擁有賓施馬（Karim Benzema）及尼高路簡迪（N'Golo Kante）的伊蒂哈德以及有尼馬（Neymar）的希拉爾分途出擊。當中伊蒂哈德雖然缺少賓施馬在陣，但仍以3:0擊敗AGMK足球會，然而尼馬在陣的希拉爾，就僅在補時以1:1迫和納曼干新春。

上屆亞冠盃的亞軍希拉爾，今季最注目是找得巴西國腳尼馬的加盟。然而在主場出戰，希拉爾面對上季的烏茲別克聯賽亞軍納曼干新春，不見得佔很大的優勢。半場在沒有太大威脅之下，雙方互交白卷。

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尼馬在亞冠盃首戰領黃牌。(路透社) 尼馬在未有表現下只能賽和對手。(路透社) 尼馬在未有表現下只能賽和對手。(路透社) 希拉爾1:1迫和納曼干新春。(路透社) 希拉爾1:1迫和納曼干新春。(路透社) 希拉爾球迷入場支持尼馬。(路透社)

▼希拉爾對納曼干新春精華▼

尼馬僅獲一張黃牌

換邊後，希拉爾還未取得良機就被納曼干偷襲得手，伊斯莫洛夫（Abror Ismoilov）右路反擊推進，再直線給予隊友的格魯吉亞前鋒達比達迪斯（Toma Tabatadze）建功，52分鐘為客隊取得領先。尼馬今仗未有在亞冠盃取得入球，卻在60分鐘領取他的首面黃牌。隊友的魯賓尼維斯（Ruben Neves）一次接應角球勁射被門將擋出，而尼馬末段接應傳中頭槌又被接實。

前面未能攻破對手，希拉爾之後還有機會再輸，只是益舒保伊夫（Jasurbek Yakhshiboev）單刀被擋下。直到補時的10分鐘，艾布拉希（Ali Al-Bulaihi）接應傳中頂遠柱入網，為希拉爾搶回1分，以1:1迫和對手。同組的印度孟曼城以0:2主場不敵伊朗的納薩基。

至於上屆沙特冠軍的伊蒂哈德，同樣主場出師。然而法國老牌前鋒的賓施馬缺陣，不過還是無阻球隊大勝烏茲別克的AGMK。在夏朗尼卡馬拉（Haroune Camara）先開紀錄下，加上巴西前鋒羅馬連奴（Romarinho）梅開二度，最終大勝3:0。同組另一場，伊拉克代表的空軍體育會，與伊朗的沙巴罕打和2:2。

 

▼伊蒂哈德對AGMK精華▼

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