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體育
2023-10-04 11:56:30

亞冠盃｜尼馬「開齋」領希拉爾贏波　香港傑志今晚大球場對獅城水手（附比賽精華）

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尼馬在亞冠取得首個入球。(路透社)

尼馬在亞冠取得首個入球。(路透社)

繼基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在周一（2日）取得在亞冠盃的首個入球後，同樣轉戰沙特的尼馬（Neymar），在周二（3日）亦都「開齋」。憑着他的入球，希拉爾作客伊朗以3:0擊敗對手，在分組取得首捷。

上屆亞軍球隊的希拉爾，在首場只與對手賽和，今仗作客伊朗在之前一日伊蒂哈德的爭議影響，但比賽仍如期進行。在作客納薩基的比賽，希拉爾先憑阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）接應隊友傳中，近門無人看管下頂入，在18分鐘領先。論實力作為上屆亞冠的希拉爾，與去季在伊朗聯賽排下游，僅以盃賽冠軍身份出戰的納薩基，希拉爾即使缺少國際球星仍稍勝一籌。

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尼馬為希拉爾射入2:0入球。(路透社) 希拉爾與納薩基各有一人因衝突被逐。(路透社) 希拉爾與納薩基各有一人因衝突被逐。(路透社) 尼馬帶領希拉爾在亞冠報捷。(路透社) 高列巴尼差點助攻尼馬建功。(路透社) 比賽期間有小球迷闖入場被保安擋住。(路透社)

米祖域成上半場主角

不過納薩基的球員在38分鐘與米祖域發生口角，當中有人出手掌摑米祖域，球證之後將納薩基的候舒蒙特（Amir Houshmand以及希拉爾的艾法拉積（Salman Al-Faraj）驅逐，兩隊半場打成1:1但同樣10個打10個。

希拉爾下半場繼續爭取入球，尼馬直線予隊友單刀，但被對手門將擋出。到58分鐘，尼馬轉為接應隊友的傳送，禁區頂起腳射入，取得自己在亞冠盃的第一個入球，同時為球隊拉開2:0。之後尼馬還有梅開二度的機會，只是高列巴尼（Kalidou Koulibaly）斜傳入禁區，尼馬射遠柱彈出。不過沙拉艾舒希（Saleh Al-Shehri）在補時再建一功之下，協助希拉爾擊敗納薩基，取得今屆的首場勝利。

另外，東亞區的比賽今日（4日）亦會進行第二輪的分組賽。首戰僅負於南韓全北汽車的香港代表傑志，會在香港隊對日本的賽後於今晚8時在大球場迎戰新加坡代表的獅城水手。獅城水手上仗在主場領先下被泰國的曼谷聯反勝，球隊的副隊長巴西中場的迪亞高盧比斯（Diego Lopes）與比利時前鋒的列斯迪尼（Maxime Lestienne）都是威脅。

 

▼納薩基對希拉爾精華（亞洲足協片段）▼

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