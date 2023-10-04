亞冠盃｜尼馬「開齋」領希拉爾贏波　香港傑志今晚大球場對獅城水手（附比賽精華）

繼基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在周一（2日）取得在亞冠盃的首個入球後，同樣轉戰沙特的尼馬（Neymar），在周二（3日）亦都「開齋」。憑着他的入球，希拉爾作客伊朗以3:0擊敗對手，在分組取得首捷。

上屆亞軍球隊的希拉爾，在首場只與對手賽和，今仗作客伊朗在之前一日伊蒂哈德的爭議影響，但比賽仍如期進行。在作客納薩基的比賽，希拉爾先憑阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）接應隊友傳中，近門無人看管下頂入，在18分鐘領先。論實力作為上屆亞冠的希拉爾，與去季在伊朗聯賽排下游，僅以盃賽冠軍身份出戰的納薩基，希拉爾即使缺少國際球星仍稍勝一籌。