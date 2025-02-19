亞冠盃｜山東泰山征韓突退賽稱「球員不適」 上輪球迷舉全斗煥照爆風波

亞冠精英聯賽周三舉行最後一輪第8輪賽事，中超球會山東泰山原定傍晚作客南韓球會蔚山HD，但最終沒有報到。山東泰山解釋稱，因為球隊出現人員身體嚴重不適狀況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍，所以宣布退賽，對此深表遺憾，對亞洲足協、蔚山HD、廣大球迷及社會各界深表歉意。
山東泰山只要賽和蔚山HD便出線16強，球隊日前已飛到南韓備戰，周二亦有派員出席賽前記者會，故臨場退賽一事震驚亞洲球壇。亞洲足協在官方網站指，根據競賽規程相關規定，由於山東泰山表示不參加有關比賽，被視為退出本屆亞冠精英聯賽，今次事件將提交相關委員會裁決。根據規定，在聯賽階段退出比賽，將被至少處以5萬美元罰款，並有可能會被取消未來一個，或多個賽季的亞洲足協球會賽事資格。
盛傳有南韓球迷準備「反制」
事件引發內地及南韓球壇討論，山東泰山上場以3:1擊敗FC光州的比賽中，有山東球迷向作客的南韓光州球迷看台高舉已故南韓總統全斗煥的照片，引起軒然大波，令南韓、光州FC及光州市民不滿，盛傳有蔚山HD球迷準備「反制」，有輿論認為事件已上升至政治層面，退賽與此有關，以免出現「無法控制的後果」。
FC光州向亞洲足協投訴 山東泰山深表歉意
FC光州上仗事後發聲明，指考慮到山東泰山球迷高舉的相片的人物，對光州市民和南韓國民造成嚴重傷害，屬於明顯挑釁行為，已就事件向亞洲足協投訴，要求就事件進行徹查和處分。山東泰山在賽後稱感到震驚，向公安報告情況，指「經了解，公安部門已第一時間對涉事人進行依法處理」，並強烈譴責及永久禁止涉事球迷在現場觀看比賽，如日後遭亞洲足協罰款，會保留通過法律途徑，向球迷追討經濟賠償責任的權利。此外，山東泰山稱就個別球迷不當行為而給FC光州造成傷害，深表歉意。
全斗煥在1979年至1988年間曾任南韓總統，任內爆發光州運動，他出動軍隊鎮壓學生及國民。官方指事件造成至少200人死亡，全斗煥卸任後被南韓法庭以軍事叛亂及內亂罪判處死刑，及後獲繼任總統金大中赦免，在2021年病逝。