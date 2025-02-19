亞冠盃｜山東泰山征韓突退賽稱「球員不適」 上輪球迷舉全斗煥照爆風波

亞冠精英聯賽周三舉行最後一輪第8輪賽事，中超球會山東泰山原定傍晚作客南韓球會蔚山HD，但最終沒有報到。山東泰山解釋稱，因為球隊出現人員身體嚴重不適狀況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍，所以宣布退賽，對此深表遺憾，對亞洲足協、蔚山HD、廣大球迷及社會各界深表歉意。

山東泰山只要賽和蔚山HD便出線16強，球隊日前已飛到南韓備戰，周二亦有派員出席賽前記者會，故臨場退賽一事震驚亞洲球壇。亞洲足協在官方網站指，根據競賽規程相關規定，由於山東泰山表示不參加有關比賽，被視為退出本屆亞冠精英聯賽，今次事件將提交相關委員會裁決。根據規定，在聯賽階段退出比賽，將被至少處以5萬美元罰款，並有可能會被取消未來一個，或多個賽季的亞洲足協球會賽事資格。