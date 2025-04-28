亞冠盃｜川崎前鋒加時贏艾薩德　成四強唯一東亞代表

亞冠盃精英聯賽的八強，賽事在沙特阿拉伯進行賽會制的單場淘汰賽。在最後的一場八強大戰，日本代表的川崎前鋒在加時以3:2擊敗上屆冠軍的艾薩德，成為四強僅餘的東亞區球會。

改制後的首屆精英聯賽，雖然模仿歐聯採取瑞士制聯賽，分東西亞地區進行8場的聯賽。但在16強後的淘汰賽，又僅在沙特阿拉伯進行一場過的淘汰賽制，賽制上明顯對東亞球會不利之餘，也確實令人費解。而隨着3支東亞區代表武里南聯、FC光州以及橫濱水手接連被沙特阿拉伯球會擊敗，川崎前鋒成為東亞唯一的代表，球隊面對上屆冠軍的卡塔爾球會艾薩德。川崎在4分鐘先由巴西前鋒的艾利臣（Erison）建功，但保羅奧達維奧（Paulo Otavio）在5分鐘後已為艾薩德追平。馬仙奴（Marcinho）在21分鐘為川崎再下一城，半場川崎領先2:1。