亞冠盃｜日職川崎前鋒挫C朗艾納斯　首次打入決賽

日本球會的川崎前鋒，力克擁有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的沙特阿拉伯球會艾納斯，球會首次打入洲際賽的決賽。在亞冠精英聯賽的四強，川崎前鋒以3:2擊敗艾納斯，取得決賽一席位。
四強唯一的東亞區球會，川崎前鋒面對上一圈大勝另一支日本球會橫濱水手的沙特代表艾納斯。全隊僅4名沙特球員的艾納斯，擁有C朗、沙迪奧文尼（Sadio Mane）、祖漢杜蘭（Jhon Duran）等前英超球會國腳，相反在川崎的正選陣容，僅1名的巴西外援。
C朗上半場頭槌中柱
艾納斯的杜蘭開賽未夠1分鐘的一次攻門，被川崎門將的山口瑠伊撲出。然後伊藤達哉在10分鐘禁區頂抽個「世界波」，為川崎前鋒打開紀錄。文尼在28分鐘起腳，省中對手改變方向，為艾納斯追平，之後更有C朗頭槌頂中柱。不過到41分鐘，伊藤達哉的單刀被撲出不遠，由大關友翔補中，為川崎半場領先2:1。
換邊後艾納斯仍強攻希望追回比數，不過卻在76分鐘再失守，後備上陣的38歲老將家長昭博，接應同樣後備的艾利臣（Erison）底線傳中，為川崎拉開至3:1。雖然艾納斯的沙特前鋒艾曼耶亞（Ayman Yahya）在87分鐘遠射得手，但川崎前鋒仍以3:2擊敗艾納斯晉級決賽。川崎前鋒決賽會與另一支沙特球會的吉達艾阿里爭冠軍，兩支球隊都是首次晉身亞洲賽事的決賽。