亞冠盃｜日職川崎前鋒挫C朗艾納斯　首次打入決賽

日本球會的川崎前鋒，力克擁有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的沙特阿拉伯球會艾納斯，球會首次打入洲際賽的決賽。在亞冠精英聯賽的四強，川崎前鋒以3:2擊敗艾納斯，取得決賽一席位。

四強唯一的東亞區球會，川崎前鋒面對上一圈大勝另一支日本球會橫濱水手的沙特代表艾納斯。全隊僅4名沙特球員的艾納斯，擁有C朗、沙迪奧文尼（Sadio Mane）、祖漢杜蘭（Jhon Duran）等前英超球會國腳，相反在川崎的正選陣容，僅1名的巴西外援。