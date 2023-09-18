亞冠盃｜沙特雙雄主場出擊穩勝

今夏大肆擴軍，陣容超級豪華的沙特兵團伊蒂哈德及希拉爾，今夜香港時間在亞冠盃分組賽登場，主場分遇烏茲別克球隊，預料有望打響頭炮。

目前國內聯賽排第2的伊蒂哈德，今夜鬥AGMK足球會(球賽編號FB5757，9月19日0:00開賽)，為沙特兵團揭開亞冠盃出擊序幕。闊別4年後重返亞冠盃賽場的伊蒂哈德，今夏重金禮聘賓施馬(Benzema)、尼高路簡迪(Kante)及法賓奴(Fabino)等球星加盟，聯賽開季6戰5勝1負，唯一不敵今晚一同出場的希拉爾。對手烏茲別克的AGMK足球會實力明顯不足，隊中只有在西班牙聯賽搵食多年的箭頭魯賓山齊士(Ruben Sanchez)較具名氣，今仗鬥伊蒂哈德輸少當贏。

