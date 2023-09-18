亞冠盃｜沙特雙雄主場出擊穩勝

今夏大肆擴軍，陣容超級豪華的沙特兵團伊蒂哈德及希拉爾，今夜香港時間在亞冠盃分組賽登場，主場分遇烏茲別克球隊，預料有望打響頭炮。
目前國內聯賽排第2的伊蒂哈德，今夜鬥AGMK足球會(球賽編號FB5757，9月19日0:00開賽)，為沙特兵團揭開亞冠盃出擊序幕。闊別4年後重返亞冠盃賽場的伊蒂哈德，今夏重金禮聘賓施馬(Benzema)、尼高路簡迪(Kante)及法賓奴(Fabino)等球星加盟，聯賽開季6戰5勝1負，唯一不敵今晚一同出場的希拉爾。對手烏茲別克的AGMK足球會實力明顯不足，隊中只有在西班牙聯賽搵食多年的箭頭魯賓山齊士(Ruben Sanchez)較具名氣，今仗鬥伊蒂哈德輸少當贏。
尼馬大米沙域率希拉爾攻堅
至於暫排沙特聯賽榜首的希拉爾，則鬥國內聯賽排名比AGMK足球會較高的納曼干新春(球賽編號FB5758，9月19日2:00開賽)。上屆亞冠盃亞軍希拉爾，今夏先後引入尼馬(Neymar)、阿歷山大米祖域(Mitrovic)、魯賓尼維斯(Neves)、沙域(Savic)、馬爾干(Malcom)、古尼巴利(Koulibaly)及邦奴(Bounou)等，聯賽取得開季6戰5勝1和佳績。納曼干新春雖擁有幾名東歐外援，但全數名不經傳。球隊早前在亞冠附加賽，與艾華卡拉鬥到加時才驚險晉級，今仗出戰希拉爾，恐怕難逃一敗。