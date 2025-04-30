亞冠盃｜法明奴東尼建功擊敗4屆冠軍希拉爾　吉達艾阿里首入決賽

在沙特阿拉伯舉行的亞冠盃精英聯賽最後階段，兩支沙特球會的希拉爾與吉達艾阿里在四強爭入決賽。艾阿里憑兩位前英超球星的羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）及艾雲東尼（Ivan Toney）的建功，以3:1擊敗末段少打一個的4屆冠軍希拉爾，球會史上首次打入這項亞洲頂級賽事的決賽。

由於今屆的亞冠盃不設有外援的限制，加上淘汰賽從八強起就在沙特進行賽會制比賽，令主場的沙特球會本身就擁有優勢。故此東亞的球會已幾近出局，四強中就包括晉級淘汰賽的3支沙特球會。4次贏得亞冠的希拉爾面對目前沙特聯賽第4的艾阿里，兩隊今場的正選陣容加起來就只得5個沙特球員。而比賽領先的是艾阿里，前利物浦的巴西前鋒法明奴，9分鐘接應隊友的傳中撞射入網。至於前英格蘭國腳的東尼，在27分鐘再下一城，令艾阿里拉開比數。雖然沙特國腳的沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari）在42分鐘追近，半場艾阿里領先2:1。