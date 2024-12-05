亞冠盃｜香港代表東方作客吳宇曦攻破日本國門　領先下遭廣島三箭反勝出局

亞冠盃二級聯賽，兩支香港代表的理文及東方完成最後的比賽。其中東方今日（5日）作客日本廣島，面對日本的頂級球會廣島三箭，一度由18歲小將吳宇曦攻破日本國家隊門將的大迫敬也大門，但最終仍輸1:4完成今屆分組賽。至於之前一日的理文，在主場與新加坡的淡濱尼流浪踢平0:0，6戰僅得1分。

周末有聯賽的煞科戰爭標，廣島今場僅派出多位副選及老將上陣，當中包括上星期在主場舉行告別的隊長青山敏弘。東方作客廣島，除了要面對客場的不利條件，還要面對開始轉冷的天氣，球場一帶今日不足10度，而且有毛毛細雨。不過東方上半場10分鐘就由一次的左路突破，小將的吳宇曦與巴科爾的配合，推入禁區扣過對手後，吳宇曦射破了大迫敬也十指關，令香港代表意外地領先。