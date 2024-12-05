亞冠盃｜香港代表東方作客吳宇曦攻破日本國門　領先下遭廣島三箭反勝出局

亞冠盃二級聯賽，兩支香港代表的理文及東方完成最後的比賽。其中東方今日（5日）作客日本廣島，面對日本的頂級球會廣島三箭，一度由18歲小將吳宇曦攻破日本國家隊門將的大迫敬也大門，但最終仍輸1:4完成今屆分組賽。至於之前一日的理文，在主場與新加坡的淡濱尼流浪踢平0:0，6戰僅得1分。
周末有聯賽的煞科戰爭標，廣島今場僅派出多位副選及老將上陣，當中包括上星期在主場舉行告別的隊長青山敏弘。東方作客廣島，除了要面對客場的不利條件，還要面對開始轉冷的天氣，球場一帶今日不足10度，而且有毛毛細雨。不過東方上半場10分鐘就由一次的左路突破，小將的吳宇曦與巴科爾的配合，推入禁區扣過對手後，吳宇曦射破了大迫敬也十指關，令香港代表意外地領先。
廣島上半場一度在撕破東方防線苦無機會，但還是到上半場的36分鐘，把握東方遲遲未能解圍，雖然葉鴻輝撲出對手禁區頂的勁射，不過青山敏弘還是把握到機會補中，完半場前為球隊追平1:1。
廣島即將退役老將青山敏弘追平
下半場的比賽，東方本來在再度拉開比數的機會，然而巴杜姆單刀，試圖橫傳另一邊的隊友被對手擋住，之後補射又被攔出。之後角球後的反擊，廣島由外援柏辛斯亞（Goncalo Paciencia）接應隊友傳中頂入反先。57分鐘，中島洋太朗在禁區頂抽入，再為廣島拉開比數。雖然巴科爾在65分鐘破網，但被指越位在先而無效。之後廣島再有蘇迪利奧（Pieros Soteriou）禁區頂妙射，以4:1擊敗東方。
盧比度大讚吳宇曦表現
東方賽後以6戰3分排第4出局，不過主帥的盧比度賽後表示，對於球隊在整個賽事的表現正面，因為球隊除了首場比賽之外，都能在每仗取得入球。至於今場入波的吳宇曦，他更加大讚其表現。他指吳宇曦有不錯的潛力，希望他可以在將來去到更高水平的聯賽，吸取經驗及有更好的前途。