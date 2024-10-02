今季大改革的亞洲球會級賽事，亞冠盃除了進行精英盃聯賽階段的比賽，也會同時上演亞冠二級聯賽的分組賽。香港兩支代表都只能在次級賽上陣，其中上屆聯賽冠軍理文會作客新加坡的淡濱尼流浪爭取首捷，而足總盃冠軍的東方，會面對同組最強，日本聯賽榜首代表的廣島三箭。
港台電視32台今晚8時直播理文作客淡濱尼流浪
東方及理文在首戰分組賽都見負，東方作客FC悉尼更輸0:5，而理文主場對上越南的南定亦輸0:2。理文今晚就會作客新加坡的惹蘭勿剎體育場對淡濱尼流浪。淡濱尼與理文在首戰同樣落敗，不過他們以2:4負於泰國的曼谷聯，故得失球暫時比理文好，而實力上理文應稍高，而對手的淡濱尼以去年的新加坡聯賽第3的身份取得席位，而球隊主力有前日本U18代表仲村京雅。
廣島剛贏榜首大戰
至於東方就會於周四（3日）在旺角大球場對日本的廣島三箭，廣島目前在日職聯排榜首，並在周末的榜首大戰中擊敗爭標對手的町田澤維亞，雖然町田在今日（2日）向日職聯投訴，指廣島在比賽期間利用濕毛巾弄濕皮球，令他們無法施行「手榴彈」攻勢。不過廣島仍是今季日職得球最多的球隊，在32場聯賽入63球，場均取得接近2球，而且在首場的亞冠二也3:0擊敗菲律賓的卡雅。球隊的入球分佈平均，當中新井直人及托爾基阿斯蘭（Tolgay Arslan）同入7球，而塞浦路斯國腳蘇迪利奧（Pieros Sotiriou）及加藤陸次樹亦有6球進帳。
東方今季聯賽算開局不俗，上仗作客澳洲雖然大敗，不過球隊表現仍然獲得對手認同。而球隊在本地目前4戰取得3勝1和排次席。