今季大改革的亞洲球會級賽事，亞冠盃除了進行精英盃聯賽階段的比賽，也會同時上演亞冠二級聯賽的分組賽。香港兩支代表都只能在次級賽上陣，其中上屆聯賽冠軍理文會作客新加坡的淡濱尼流浪爭取首捷，而足總盃冠軍的東方，會面對同組最強，日本聯賽榜首代表的廣島三箭。

東方及理文在首戰分組賽都見負，東方作客FC悉尼更輸0:5，而理文主場對上越南的南定亦輸0:2。理文今晚就會作客新加坡的惹蘭勿剎體育場對淡濱尼流浪。淡濱尼與理文在首戰同樣落敗，不過他們以2:4負於泰國的曼谷聯，故得失球暫時比理文好，而實力上理文應稍高，而對手的淡濱尼以去年的新加坡聯賽第3的身份取得席位，而球隊主力有前日本U18代表仲村京雅。