亞冠盃｜香港代表理文抽好籤避開中日韓球隊　東方同組遇廣島三箭

作為亞洲球會級頂級賽事的亞冠盃，在今個賽季再度改制，由以前的亞冠及亞協盃，改為亞冠精英盃以及亞冠盃2還有亞洲挑戰盃3個級別。當中香港代表就只參與亞冠盃2級別賽事，兩支香港球隊的理文及東方都會出戰。當中理文抽得較好的分組，避開了中、日、韓及澳洲球隊，而東方就需要面對日本及澳洲的對手。

亞冠盃今屆再度改制，將香港再次排除在頂級賽事之列。上屆港超冠軍的理文，以及足總盃冠軍的東方，分別在抽籤列為第3及第4級別。在今午的抽籤，理文編入了G組，同組對手有泰國的泰港、越南的南定以及新加坡的淡賓尼流浪，實力上與本地球隊較接近。至於東方就被編入E組，將會面對日職聯季軍的廣島三箭及澳職的FC悉尼，餘下的一隊是菲律賓的卡雅。