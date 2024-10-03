亞冠盃｜香港東方主場僅負日職榜首廣島三箭　補時5分鐘遭絕殺

亞冠盃的二級聯賽，香港代表的東方在分組第2場，主場面對同組最強對手的日本代表廣島三箭。球隊雖然上下半場早段取得入球，但卻在最後補時的5分鐘失守，被廣島以3:2反勝。而之前一日的另一香港代表理文，在作客不敵新加坡的淡濱尼流浪，主帥曾昭達宣布辭任。

上屆香港足總盃冠軍的東方，首戰作客澳洲輸0:5予FC悉尼。不過回到主場出戰，面對日職的廣島三箭不落下風。對手的廣島今場未有全力出擊，但鋒線上仍有塞浦路斯國腳的蘇迪利奧（Pieros Sotiriou）以及新井直人在陣。但領先的卻是主隊的東方，丹尼爾在7分鐘接應角球頂入，為東方取得領先。不過東方上半場末段，先後被廣島的松本泰志以及中島洋太郎在2分鐘內各入一球反先，半場東方落後1:2。