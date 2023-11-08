亞冠盃｜C朗作客卡塔爾缺陣　古天奴梅開二度仍負艾納斯（附比賽精華）

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）雖然缺陣，不過在面對擁有前利物浦球星菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）在陣的艾杜哈尼，艾納斯仍藉前巴西小腳的泰利斯卡（Anderson Talisca）完成帽子戲法，以3:2擊敗對手，在分組保持全勝。
賽前已在分組3連勝，沙特的艾納斯在作客卡塔爾的艾杜哈尼，卻缺少了C朗在陣。在分組只得1分的艾杜哈尼，雖然9分鐘由古天奴接應隊友橫傳建功。不過曾效力中超廣州隊的泰利斯卡，在27分鐘禁區頂轉身抽入，為艾納斯追平。10分鐘後，這位前巴西奧運腳，再次在禁區頂施遠射，令艾納斯半場前反先至2:1。
換邊之後仍然是艾納斯的機會，65分鐘的一次快速反擊，泰利斯卡推入禁區後起腳，為球隊拉開3:1。不過80分鐘，球證指艾納斯禁區內手球，被判罰12碼，古天奴建功射入，為主隊追至落後2:3。可是艾杜哈尼之後有球員因為與對手衝突後動手，被球證紅牌驅逐，令這支卡塔爾球隊以2:3落敗。艾納斯在4場之後，以12分在分組領先，與次席柏斯波利斯相差5分，出線機會甚高。
香港傑志今晚作客曼谷聯
另外，香港球隊的傑志，將會於今晚（8日）作客泰國迎戰曼谷聯。傑志在分組3戰全敗，已幾近出局。上仗傑志在領先下被曼谷聯反勝，今仗作客相信亦難扭轉命運。