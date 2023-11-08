亞冠盃｜C朗作客卡塔爾缺陣　古天奴梅開二度仍負艾納斯（附比賽精華）

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）雖然缺陣，不過在面對擁有前利物浦球星菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）在陣的艾杜哈尼，艾納斯仍藉前巴西小腳的泰利斯卡（Anderson Talisca）完成帽子戲法，以3:2擊敗對手，在分組保持全勝。

賽前已在分組3連勝，沙特的艾納斯在作客卡塔爾的艾杜哈尼，卻缺少了C朗在陣。在分組只得1分的艾杜哈尼，雖然9分鐘由古天奴接應隊友橫傳建功。不過曾效力中超廣州隊的泰利斯卡，在27分鐘禁區頂轉身抽入，為艾納斯追平。10分鐘後，這位前巴西奧運腳，再次在禁區頂施遠射，令艾納斯半場前反先至2:1。