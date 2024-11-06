亞冠盃｜C朗再建功　領艾納斯主場大炒艾阿恩

上屆在決賽兩回合擊敗日本的橫濱水手奪標，艾阿恩今屆在聯賽階段卻是未嘗一勝，除了在首戰主場賽和過卡塔爾的艾薩德，球隊之後2輪都輸。在作客沙特的艾納斯，艾阿恩5分鐘就失守，泰利斯卡（Anderson Talisca）為艾納斯打開紀錄。艾納斯的當家球星C朗在31分鐘門前補中，為這支沙特球會再下一城，而法比奧卡度素（Fabio Cardoso）在37分鐘將對手的傳中改變方向，令艾阿恩半場落後3球。

換邊後艾阿恩藉朴鎔宇射門中柱反彈中艾納斯門將的背脊入網，令球隊在56分鐘追近。不過到81分鐘，巴西小將的韋斯利（Wesley）又為艾納斯拉開紀錄，而泰利斯卡在補時再下一城，令艾納斯以5:1大勝。完成4輪比賽後，西亞區由3支的沙特阿拉伯代表領前，希拉爾及吉達艾阿里4戰全勝分列1、2，而艾納斯以10分排第3，艾阿恩在4戰僅得1分，排西亞區最尾。

日職神戶挫光州上東亞區榜首

東亞區方面，日本冠軍的神戶勝利船主場以2:0擊敗南韓的光州FC，打破對手在聯賽階段的不敗身，並暫以10分升上榜首。至於中超代表上海申花，有香港球員的陳晉一交出助攻，不過球隊作客仍被澳洲的中岸水手迫和2:2，賽和的申花以7分排第4位。而另一支中超球隊的上海海港作客1:3不敵日本的川崎前鋒。至於由前香港隊主帥金判坤領軍的南韓球會蔚山HD，作客馬來西亞就以0:3不敵柔佛，蔚山4戰全敗排東亞區末席。