亞冠盃｜C朗加時入球迫和仍出局　艾納斯射12碼遭淘汰（附比賽精華）

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的首次亞冠之旅到此為止。在八強的次回合，沙特阿拉伯的艾納斯主場在互射12碼不敵阿聯酋的艾阿恩，讓C朗想成為兩個洲際賽冠軍要再等下一屆。

首回合作客阿聯酋輸0:1，艾納斯上半場一度被客隊攻入2球，令球隊總成績落後到0:3。不過上半場補時，沙特國腳的加列比（Abdulrahman Ghareeb）為艾納斯追回一球，半場艾納斯落後1:2。換邊後艾納斯再藉對手的烏龍球，將比數追至2:2，不過球隊仍需要多個入球才能扳平總比數。結果是前曼聯球員阿歷士迪尼斯（Alex Telles）在72分鐘建功，令艾納斯反先3:2，並在總成績追平。