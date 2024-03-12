亞冠盃｜C朗加時入球迫和仍出局　艾納斯射12碼遭淘汰（附比賽精華）

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的首次亞冠之旅到此為止。在八強的次回合，沙特阿拉伯的艾納斯主場在互射12碼不敵阿聯酋的艾阿恩，讓C朗想成為兩個洲際賽冠軍要再等下一屆。
首回合作客阿聯酋輸0:1，艾納斯上半場一度被客隊攻入2球，令球隊總成績落後到0:3。不過上半場補時，沙特國腳的加列比（Abdulrahman Ghareeb）為艾納斯追回一球，半場艾納斯落後1:2。換邊後艾納斯再藉對手的烏龍球，將比數追至2:2，不過球隊仍需要多個入球才能扳平總比數。結果是前曼聯球員阿歷士迪尼斯（Alex Telles）在72分鐘建功，令艾納斯反先3:2，並在總成績追平。
艾納斯12碼3人射失
在法定90分鐘雙方總比數打成3:3之下，比賽進入加時，然而艾納斯的耶也（Ayman Yahya）嚴重的犯規，讓他直接領紅牌被逐。少打一人的艾納斯5分鐘後再失守，總成績再次處於落後。不過在加時的116分鐘C朗禁區內搏到對手犯規，獲得12碼，他親自操刀射入，令雙方總比數再度打成平手。之後雙方都未再有入球，令比賽進入12碼分勝負。可是艾納斯隊友全部無靈，艾納斯4輪12碼，迪尼斯、波索域（Marcelo Brozovic）及奧達維奧艾美臣（Otavio）全部射失，就只有C朗射入，相反艾阿恩3輪都射入，令艾納斯在12碼輸1:3被淘汰。