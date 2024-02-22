亞冠盃｜C朗次回合再入波　領艾納斯晉身八強（附比賽精華）

亞冠盃的16強賽事，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）帶領的艾納斯，在次回合以2:0擊敗同為沙特阿拉伯的艾費哈，並以兩回合3:0的比數晉身八強。至於東亞區賽事，日本的橫濱水手加時淘汰泰國的曼谷聯，八強會對中國的山東泰山（馬會譯：FC山東）。

換邊後C朗繼續爭取個人在亞冠盃的入球，只是他的射門被門將僅僅救出。不過到86分鐘，C朗迎來在亞冠盃的第5個入球，他接應隊友長傳，門將出迎雖然踢到皮球，不過卻落在C朗腳下，令他輕鬆射入空門，而艾納斯亦得以2:0在次回合勝出，兩回合以3:0的總比數晉身八強。八強艾納斯會對阿聯酋的艾阿恩。

至於東亞區的八強球隊已全部出爐，日本的橫濱水手在次回合加時以1:0擊敗泰國的曼谷聯，兩回合以3:2晉級，將會對上淘汰另一支日本球會川崎前鋒的唯一中國代表山東泰山。而另一場八強會上演南韓的「現代打吡」，由蔚山現代（馬會譯：蔚山HD）對全北汽車，蔚山在另一場的16強次回合，以2:1擊敗日乙的甲府風林，兩回合以5:1比數晉級。