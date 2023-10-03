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體育
2023-10-03 11:50:23

亞冠盃｜C朗終取得賽事首個入球　伊蒂哈德稱安全問題拒絕出賽（附比賽精華）

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C朗在亞冠盃取得首個入球。(路透社)

C朗在亞冠盃取得首個入球。(路透社)

轉戰沙特阿拉伯，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）終於在亞冠盃取得首個的入球，並協助艾納斯以3:1反勝塔吉克球會伊斯迪洛。而另一支的沙特球會伊蒂哈德，據報因為不滿主場對手沙巴罕在球場放置遇弒身亡的前伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的胸像，而以安全問題拒絕上場比賽。

上季轉投艾納斯的C朗，在今屆的亞冠在之前的附加賽及首場的分組賽都未能爭取到入球。然而回到主場，面對塔吉克的伊斯迪洛，艾納斯卻又是先失守的一方，被對手的施拜爾（Senin Sebai）在44分鐘把握機會快腳射入。而其實之前C朗上半場也不是沒有入球的機會，不過門前與隊友「爭食」之下，皮球被對手擋出，半場艾納斯落後0:1。

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C朗的入球，為球隊扳平。(路透社) C朗在亞冠帶領艾納斯反勝。(路透社) 伊斯迪洛作客一度取得領先。(路透社) 艾納斯3:1反勝伊斯迪洛。(路透社) 艾納斯3:1反勝伊斯迪洛。(路透社) 有中國球迷前赴沙特支持C朗。(路透社)

換邊後擁有星級陣容的艾納斯仍希望強攻對手，不過對手門將的神勇，令主隊連番攻門無果。直到66分鐘，C朗接應隊友直線，禁區內起腳被對手攔截，不過C朗再衝前笠入，艾納斯終於追平。而泰利斯卡（Anderson Talisca）在72分鐘頂入，為艾納斯反勝，他5分鐘後再入一球，令艾納斯以3:1擊敗對手，分組賽兩連勝。

 

▼艾納斯對伊斯迪洛精華（亞洲足協片段）▼

伊朗7年來首次主場對沙特就腰斬

另外，原定在伊朗舉行的亞冠盃分組，沙巴罕對伊蒂哈德就因為客隊拒絕上場而腰斬。據報是因為沙巴罕在主場的入口，放置了遭美國暗殺的前伊朗將軍蘇萊曼尼的半身胸像，球隊以安全為理由拒絕離開更衣室。亞洲足協的聲明就指，因為「發生意外及不可預測的狀況」而腰斬。亞洲足協又表示，需要考慮到有關球員及職員等的安全問題，而現階段會交予相關委員會作裁決。

由於伊朗與沙特的政治緊張問題，過去兩國球會間的比賽，都會安排在中立場地舉行，今屆是自2016年以來，首次在兩國間舉行主客制的比賽。早前C朗效力的艾納斯雖然曾作客伊朗對柏斯波利斯，不過因為柏斯波利斯當時被罰需要閉門作賽，而球場沒有球迷。同時，在周二（3日）還有另一場的分組賽，由沙特的希拉爾作客對伊朗的納薩基，未知會否出現同樣的問題。

沙巴罕在場內放置了蘇萊曼尼的胸像引發爭議。(美聯社) 伊蒂哈德球員本來已抵達球。(路透社) 沙巴罕球迷賽前本來熱烈地打氣。(美聯社)

▼金球獎2023候選名單▼

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