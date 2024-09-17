亞冠盃｜C朗缺陣艾納斯首戰失分　馬列斯射失12碼吉達艾阿里照贏

亞冠精英盃賽事展開，不過葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）卻缺陣，結果他效力的艾納斯在作客伊拉克，僅與SC艾索達踢平1:1。至於另一支沙特阿拉伯代表的吉達艾阿里，縱有前曼城及車路士中場的馬列斯（Riyad Mahrez）射失12碼，不過球隊仍以1:0擊敗柏斯波利斯。
C朗因為病毒感染而未有隨隊作客巴格達，面對SC艾索達。在C朗缺陣下，艾納斯還是有沙迪奧文尼（Sadio Mane）、波索域（Marcelo Brozovic）及奧達維奧艾美臣（Otavio Monteiro）等前歐洲星級球員。球隊14分鐘就有奧達維奧放直線，由沙特國腳的艾加南（Sultan Al-Ghannam）入楔禁區射入領先。不過沒有星級陣容的艾索達24分鐘就扳平，伊拉克國腳的達活（Mohammed Dawood）把握艾納斯防線的溝通失誤射入。兩隊之後就未再取得入球，雙方以1:1言和。
▼SC艾索達對艾納斯精華▼
另一支的沙特球會吉達艾阿里，同樣擁有星級陣容出戰。球隊面對伊朗的勁旅柏斯波利斯，開賽僅2分鐘就由前巴塞隆拿及AC米蘭的中場基斯爾（Franck Kessie）打開紀錄。這支上季沙特聯賽季軍，下半場本來還有一個12碼，只是馬列斯操刀被門將擋出，不過吉達艾阿里還是能保住1:0的勝果完場。
至於上屆冠軍，卡塔爾的艾薩德作客面對阿聯酋的冠軍艾阿恩同樣失分。艾薩德雖然上半場補時憑卡塔爾球星的艾卡林阿法夫（Akram Afif）建功，可是馬迪亞斯柏拉斯奧斯（Matias Palacios）在80分鐘為主隊扳平，令衞冕的艾薩德失分。而另一支伊朗球隊的艾斯迪格拿就在主場擊敗另一隊卡塔爾球會艾加拉法3:0，目前在西亞區榜首領先。