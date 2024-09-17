亞冠盃｜C朗缺陣艾納斯首戰失分　馬列斯射失12碼吉達艾阿里照贏

亞冠精英盃賽事展開，不過葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）卻缺陣，結果他效力的艾納斯在作客伊拉克，僅與SC艾索達踢平1:1。至於另一支沙特阿拉伯代表的吉達艾阿里，縱有前曼城及車路士中場的馬列斯（Riyad Mahrez）射失12碼，不過球隊仍以1:0擊敗柏斯波利斯。

C朗因為病毒感染而未有隨隊作客巴格達，面對SC艾索達。在C朗缺陣下，艾納斯還是有沙迪奧文尼（Sadio Mane）、波索域（Marcelo Brozovic）及奧達維奧艾美臣（Otavio Monteiro）等前歐洲星級球員。球隊14分鐘就有奧達維奧放直線，由沙特國腳的艾加南（Sultan Al-Ghannam）入楔禁區射入領先。不過沒有星級陣容的艾索達24分鐘就扳平，伊拉克國腳的達活（Mohammed Dawood）把握艾納斯防線的溝通失誤射入。兩隊之後就未再取得入球，雙方以1:1言和。