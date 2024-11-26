亞冠｜勝利船勢盛可破水手

勝利船上周末在日皇盃決賽憑前鋒宮代大聖一箭定江山，以1比0擊敗大阪飛腳。勝利船在三冠王路上先過一關，這支日職「一哥」在只餘兩輪聯賽帶離次席廣島三箭3分，奪標呼聲亦高。來到亞冠盃賽場，勝利船目前以4戰3勝1和排榜首，包括上輪主場以2比0輕取韓職好手FC光州，盡顯實力及耐戰力，鬥心一流。

亞冠精英盃A組今日大戰連場，其中目前排榜首的日職班霸神戶勝利船，主場迎戰澳職的中岸水手。勝利船挾剛稱霸日皇盃的氣勢出戰，又得地利，有力最少贏2球。(球賽編號FB4393，11月26日18:00開賽)

球隊表現突出，與鋒線發揮出色有關，兩位老將前鋒武藤嘉紀與大迫勇也射術與經驗兼備；今季由川崎前鋒來投的宮代大聖提供鋒線最需要的活力，後者在今屆亞冠已入4球，今場最值得留意。

中岸水手上仗澳職以2比1打敗紐卡素噴射機，僅是該隊在澳職開季5戰以來首勝；球隊在亞冠盃表現亦低迷，至今4戰1和3負僅得1分，小組12隊排尾二。整體實力一般，早前更有前鋒新星尼高拉斯杜亞迪(Nicholas Duarte)足踝骨折需要長休，今場難逃大敗命運。

FC山東主場與柔佛對攻

同日FC山東主場對柔佛DT，主隊現時4戰4分，要爭出線必須搶分，肯定會踢得進取；撞正柔佛DT狀態大勇，各項賽事5連勝入18球，火力全開，今場會是對攻格局，入球」不會少。(球賽編號FB4404，11月26日20:00開賽)