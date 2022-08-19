亞冠︱香港代表傑志16強止步　中立場4球負泰國巴吞聯

在日本舉行的亞冠盃東亞區的淘汰賽，香港代表傑志迎戰泰國的巴吞聯，在上下半場各失兩球之下，以0:4不敵對手被淘汰。

分組賽與日本的神戶勝利船同獲淘汰賽晉級資格，是香港球隊在亞冠盃改制以來的首次。然而東亞區16強起的淘汰賽，全部在日本進行一場過的比賽，傑志在上半場16分鐘就有土庫曼國腳明加索夫因傷被換出。不過傑志仍有先開紀錄的機會，黑山前鋒丹恩奴域在33分鐘，禁區右路傳到遠柱，不過後備入替受傷的費蘭度未能把握射斜。轉個頭傑志就失守，巴吞聯後防一記長傳，Worachit Kanitsribumphen把握傑志門將王振鵬出迎踢空，並射入空門，令該泰國球隊取得領先。在5分鐘後，巴吞聯的新加坡國腳Ikhsan Fandi禁區頂勁射破網，半場為巴吞聯領先至2:0。