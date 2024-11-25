亞冠｜C朗領艾納斯出征 勢演入球騷

亞冠精英盃今晚重燃戰火，其中焦點戰會是B組4戰不敗的沙特職勁旅艾納斯，作客卡塔爾的艾加拉法。艾納斯球星基斯坦奴朗拿度今季表現出色，但間有出現獨力難支局面；球隊剛在聯賽被破不敗身，今場轉戰盃賽必谷盡求反彈，可先博「入球」大盤。(球賽編號FB4384，11月26日0:00開賽)

亞冠精英盃的分組賽階段，兩組各12隊中，只要取得前8名便出線。艾納斯目前在B組4戰3勝1和得10分，排第3，形勢上可放鬆搶攻爭勝。再者，艾納斯剛在沙特職不敵有名將前鋒奧巴美揚壓陣的艾卡迪沙，以C朗好勝的性格，今場必領軍搶攻求反彈。C朗今季狀態其實仍保持出色，目前在各項賽事為艾納斯上陣16場11入球3助攻，包括在亞冠盃3戰入2球；而這位前世界足球先生雖已39歲，卻仍保持佳態，早前在國際賽為葡萄牙射入倒掛波，力證寶刀未老。再者，隊友沙迪奧文尼亦是世界級前鋒，球隊火力有保證；唯一令人擔心是中堅名將拿樸達或因傷缺陣，成今場隱憂。