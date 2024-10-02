亞冠｜FC山東強陣壓境力爭「勝利」

亞冠精英盃分組賽今日焦點，日職冠軍神戶勝利船迎戰中超的FC山東。勝利船近為求衛冕日職，近期連場大戰搏到盡，主力或現疲態；相反山東在中超爭冠無望，可全力闖亞冠。足智彩開出「讓球」，主隊讓[-1/-1.5]球，可博山東下盤。(球賽編號FB1546，10月2日18:00開賽)

FC山東在中超排第5，距榜首上海上港落後31分，甚至踢下屆亞洲賽資格亦無望，自然全力在今屆賽事爭冠。球隊首輪主場以3比1輕取澳職的中岸水手，乘勇造訪神戶。主帥崔康熙今次點兵24人出戰，並在上仗中超已輪換，收起大部分主力，今場將強陣出戰。該仗中超半場傷出的外援中堅馬塞爾，今場仍可候命，王牌前鋒澤卡加盟大半年，上仗終傷愈後備登場，今場亦被寄予厚望爭取入球。