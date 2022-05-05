亞協盃分組確定移師泰國舉行

因為台灣疫情變化，而宣布放棄主辦的亞協盃J組賽事，亞洲足協今日(5日)宣布，落實移師到泰國的武里南舉行，意味兩支香港代表將要在下月前赴泰國參戰。

原本計劃承辦J組賽事的台灣，因為當地疫情突然的轉變，上月表示放棄申辦賽事，但參賽的臺南台鋼就保持參賽資格。亞洲足協今日就公布，原本在台灣舉行的J組比賽，會改到泰國的武里南進行。除了台灣的臺南台鋼之外，其餘3支參賽隊伍分別是香港的東方龍獅及理文，以及澳門的澳科鄒北記，賽事會於6月24至30日舉行。香港球會目前在亞洲足協的球會排名，在東亞區急升至第3位，而東方及理文若取得佳績，將可令香港在排名上更有優勢，而根據目前的排名，香港若能擴大聯賽隊數，可以在2024至25年球季派出4支球隊出戰亞冠盃的賽事。

港隊擬下月泰國集訓

另外香港隊為備戰下月舉行的亞洲盃外圍賽，預計會在本月中後期到泰國集訓，之後再到印度的加爾各答進行外圍賽的分組賽，賽事會在6月8至14日舉行，而當中的理文及東方球員將會在賽後再到泰國與球隊會合。

香港足總在周三(4日)於網上發布，對理文的張熹延及標準流浪的盧兆崎追加處分，原因是二人與去年香港U23代表隊在日本參與U23亞洲盃外圍賽期間，違反防疫守則以及在酒店內飲酒等事件有關，二人被足總禁止代表隊資格一年。二人是早前宣布懲罰的11名球員後，再追加的處分，但足總今次未有向傳媒發放有關訊息，而只是「暗中」在網上發放。