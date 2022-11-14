亞洲七欖播錯國歌︱國際賽播錯國歌非首次　法國足總至少錯過兩次

在國際賽事上，播錯國歌不時發生。在2016年百年美洲國家盃，在美國的鳳凰城舉行烏拉圭對墨西哥的比賽，在原定播放烏拉圭國歌時，主辦方卻播放了智利國歌，在場的烏拉圭球員都一臉困惑，而烏拉圭該仗以1:3不敵墨西哥。

播錯國歌其實在國際賽事上已非首次，其中兩次較多人知的，可能是在2016年的百年美洲國家盃，烏拉圭對墨西哥一仗，主辦方誤播錯智利國歌。而在2019年，在法國進行的一場歐洲國家盃外圍賽，法國對阿爾巴尼亞卻播放了安道爾國歌，而在3年後，即今年初，在法國舉行的一場女子歐洲國家盃外圍賽，法國對芬蘭，又播錯了阿爾巴尼亞的國歌。

不過犯錯比較多，可能是法國足總。因為在2019年的歐洲國家盃外圍賽，在巴黎法蘭西球場舉行的法國對阿爾巴尼亞賽事，法國方面卻播放了安道爾的國歌，客隊之後表示不滿而一度離場，不過在主隊在現場致歉後，比賽繼續，不過法國足總被罰款2萬歐元。然而法國卻沒有好好吸取教訓，因為在今年的2月，在法國勒哈費爾舉行的女子歐國盃外圍賽，法國對芬蘭的比賽，主場的法國又一次播錯國歌，而巧合是，法國今次播放了阿爾巴尼亞的國歌。法國同樣在事後向芬蘭方面道歉。

播國歌變搖滾

至於在2015年，在美國馬利蘭州舉行的一場國際友誼賽，由薩爾瓦多對阿根廷，場館在播放薩爾瓦多的國歌時，卻播錯了一首沒太多人知道的歌曲。事後證實，當時播放的是一首英國曼島的代表歌曲。不過更離譜的在2014年亦有發生過，在斯洛伐克主場對馬爾他的比賽，懷疑是員工錯誤播放iPod儲存的歌曲，而把國歌變成了美國搖滾樂團Linkin Park的歌曲，不過馬爾他球員就一笑置之。