亞洲公開花樣滑冰錦標賽盛大舉行　三原舞依備受矚目

第三屆亞洲公開花樣滑冰錦標賽於本月2日至5日在九龍灣Mega Ice舉行，吸引了來自16個國家及地區的逾130名選手參賽，場面盛大。其中，日本花滑名將三原舞依（Mihara Mai）是最受矚目的選手之一。
25歲的三原舞依曾兩度贏得四大洲錦標賽冠軍，並在前年世界花樣滑冰大獎賽總決賽中奪冠。然而，她曾因右足踝疲勞性骨折而受傷，幸而憑藉無比毅力及心理學知識，成功渡過難關。此次來港參賽，她表示已完全康復，並有信心發揮100%的水準。
這是三原首次訪港，她特別設計了帶有櫻花標誌的訓練衣服，象徵她對日本櫻花的喜愛。她透露，這次比賽選擇了鋼琴曲「Grief」作為表演曲目，並帶著朋友送的Pochacco吉祥物，希望能帶來好運。
三原表示，淺田真央是她的啟蒙偶像，讓她立志成為一名優秀的滑冰選手。她目前正積極準備兩年後的冬季奧運會，希望能保持健康，在比賽中有出色的表現。除了滑冰，三原還喜歡與朋友購物和鑽石畫，她也期待在比賽後能有時間遊覽香港迪士尼樂園。
三原舞依將於9月4日及5日晚上參加「成人女子組」賽事，這是她本季的首場比賽，她希望能帶給支持者們笑容。賽事免費入場，大家不妨把握機會，觀賞這位世界級花滑選手的精彩表演。
賽事資訊：
- 2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽
- 日期： 2024年9月2至5日
- 地點： 九龍灣MegaBox L10, Mega Ice
- 組別： 成年男子組、成年女子組、青年男子組、青年女子組、高級少年男子組、高級少年女子組、中級少年男子組、中級少年女子組、初級少年男子組及初級少年女子組
- 免費入場