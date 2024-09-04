亞洲公開花樣滑冰錦標賽盛大舉行　三原舞依備受矚目

第三屆亞洲公開花樣滑冰錦標賽於本月2日至5日在九龍灣Mega Ice舉行，吸引了來自16個國家及地區的逾130名選手參賽，場面盛大。其中，日本花滑名將三原舞依（Mihara Mai）是最受矚目的選手之一。

25歲的三原舞依曾兩度贏得四大洲錦標賽冠軍，並在前年世界花樣滑冰大獎賽總決賽中奪冠。然而，她曾因右足踝疲勞性骨折而受傷，幸而憑藉無比毅力及心理學知識，成功渡過難關。此次來港參賽，她表示已完全康復，並有信心發揮100%的水準。

這是三原首次訪港，她特別設計了帶有櫻花標誌的訓練衣服，象徵她對日本櫻花的喜愛。她透露，這次比賽選擇了鋼琴曲「Grief」作為表演曲目，並帶著朋友送的Pochacco吉祥物，希望能帶來好運。