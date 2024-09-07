亞洲公開花樣滑冰錦標賽結束　港隊破紀錄摘4⾦2銀1銅

「嘉⾥建設 呈獻 2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽」經過⼀連四天的激戰，於9⽉5⽇圓滿結束，最終作為東道主的港隊於10個項⽬中，共獲4⾦2銀1銅的卓越成 績，獎牌數量冠絕群雄，更打破了港隊歷來在這項賽事的獎牌紀錄。今屆賽事吸引了16個國家及地區達132名運動員⾓逐⼗個組別比賽。
囊括⻘年男⼦組囊括冠亞軍
雖然強敵環伺，但香港隊仍然取得上佳戰績，其中港將李嘉銳及何梓齊於⻘年男 ⼦組囊括冠、亞軍；李嘉銳還參加了⾼級少年男⼦組，同樣摘下桂冠，成為今屆賽事唯⼀的雙冠得主。另⼀港隊⼩將周⼦昊亦表現出⾊，在⾼級少年男⼦組獲得季軍，並在中級少年男⼦組勇奪冠軍。
香港女隊亦有出⾊表現，其中郭幸儀在⻘年女⼦組⼀直與國家隊的許琬笛⾾得叮 噹⾺頭，最後僅以3.26分之差，屈居亞軍。另外，戴紫盈則在初級少年女⼦組⼒壓澳 洲及中華台北的選⼿，奪得冠軍。總計派出了26⼈出戰的香港隊，在10個項⽬獲 得4⾦、2銀及1銅共7⾯獎牌，於16個參賽國家及地區中稱冠，⽽且也打破了歷屆的獎 牌紀錄。
國家隊安香怡封后
⾄於賽事最⾼⽔平的成⼈組亦爭持激烈。男⼦組⽅⾯，韓國的李時炯以234.08分壓倒中國的戴⼤衛及⽇本的吉岡希奪⾦，應屆⻘年冬季奧運會雙⾦得主⾦賢兼也只得第4 名，⾜⾒賽事⽔準之⾼。⾄於女⼦組，去年贏得全國花樣滑冰錦標賽冠軍的國家隊好⼿安香怡，在短節⽬領先下，最終⼒壓兩名⽇本好⼿⼭下真瑚及三原舞依封后。
對於亞洲公開花樣滑冰錦標賽第三度於香港上演，其間縱有惡劣天氣影響，但賽事仍能順利進⾏，滑冰聯盟主席葉丹丹⼩姐表示衷⼼感謝各個⽀持單位，包括冠名贊助嘉⾥建設、華卓創富及康樂及⽂化事務署，她⼜特別感謝運動員的落⼒比賽與觀眾的投入打氣，她期待不久將來香港可以主辦更⾼級別的花滑樣冰國際⼤賽。