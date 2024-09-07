亞洲公開花樣滑冰錦標賽結束　港隊破紀錄摘4⾦2銀1銅

「嘉⾥建設 呈獻 2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽」經過⼀連四天的激戰，於9⽉5⽇圓滿結束，最終作為東道主的港隊於10個項⽬中，共獲4⾦2銀1銅的卓越成 績，獎牌數量冠絕群雄，更打破了港隊歷來在這項賽事的獎牌紀錄。今屆賽事吸引了16個國家及地區達132名運動員⾓逐⼗個組別比賽。

囊括⻘年男⼦組囊括冠亞軍

雖然強敵環伺，但香港隊仍然取得上佳戰績，其中港將李嘉銳及何梓齊於⻘年男 ⼦組囊括冠、亞軍；李嘉銳還參加了⾼級少年男⼦組，同樣摘下桂冠，成為今屆賽事唯⼀的雙冠得主。另⼀港隊⼩將周⼦昊亦表現出⾊，在⾼級少年男⼦組獲得季軍，並在中級少年男⼦組勇奪冠軍。