亞洲公開花樣滑冰錦標賽2024 ｜香港第三度主辦　港隊共派出26名選手參賽

「嘉里建設呈獻2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽」將於9月2日至5日在九龍灣Mega Ice舉行。本屆賽事吸引了來自16個國家及地區的選手參加，其中中國香港隊派出了最多的26名選手，期待為港爭光。

揭幕禮出席嘉賓：香港體育學院院長蔡⽟坤（左四）、中國香港滑冰聯盟主席葉丹 丹（右四）、亞洲滑冰聯盟主席張明熙（左三）、冠名贊助嘉⾥建設有限公司 可持續發展及 傳訊⾼級總監林慧君（右三）、中國香港滑冰聯盟副主席呂碩（左⼆）、MegaBox⾼級總監 吳鎧廷（右⼆）、Mega Ice 總經理⿈靜嫺（左⼀）及中國香港滑冰聯盟秘書長連海江（右⼀）。

本屆賽事吸引了16個國家及地區的132名選手參加，包括中國、日本、韓國等傳統強隊，以及澳洲和新西蘭等。日本名將三原舞依和中國選手安香怡也將參加成年女子組賽事。

香港體育學院院長蔡玉坤先生在揭幕禮上表示：「中國香港滑冰聯盟繼2017年後，再度主辦亞洲公開花樣滑冰錦標賽，這說明了香港滑冰在亞洲地區的重要地位。此次賽事吸引了百多名亞洲滑冰精英參加，為香港市民呈現精彩的冰上競技。」

作為東道主，中國香港隊將派出26名選手參賽。中國香港滑冰聯盟主席葉丹丹小姐表示：「亞洲公開花樣滑冰錦標賽一直是我們這項運動無限潛力的證明；而香港一直是全球體育和娛樂的樞紐，我們很榮幸再次舉辦這個世界級的花樣滑冰賽事。這個比賽舞台，不僅讓花滑選手一展所長，還培育出花滑圈子的團結和友誼。」

2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽將於9月2日至5日，在九龍灣MegaBox L10, Mega Ice舉行，賽事共分為十個組別，包括成年男子組、成年女子組、青年男子組、青年女子組、高級少年男子組、高級少年女子組、中級少年男子組、中級少年女子組、初級少年男子組及初級少年女子組。本屆賽事首次增設獎金，希望為表現出色的運動員提供獎勵。