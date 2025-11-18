亞洲盃外圍賽｜出線生死戰 坐爆啟德 港足誓挫新加坡

中國香港足球代表隊今晚將會迎戰新加坡，合演亞洲盃外圍賽第3圈第5輪賽事，勝方即提早取得決賽周一席位。足總主席霍啟山賽前宣布出線獎金100萬港元以激勵球員，教練韋斯活誓遣最強人腳出擊，務求在爆港隊總教練達海飛棚的啟德主場館全取3分，完成任務。(港台電視32台晚上8時直播)

目前港隊及新加坡同分(見附表)，由於港足作客新加坡踢成0比0，今場勝方即可直接出線，2027年前赴沙特阿拉伯踢決賽周。如果今晚賽和，則要留待下年3月最後一輪賽事決高低。然而，港足最後一輪要作客鬥印度，新加坡主場對孟加拉，如果港足想出線，今場贏波便無後顧之憂。

陳肇鈞︰平常心應戰

中場主力之一的陳肇鈞賽前說：「上仗友賽的比分不重要，最重要是隊友放鬆心情，用平常心去面對今場亞盃外比賽。」除了比賽門票售罄，奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場4大商場將在今晚作直播。陳肇鈞說直播活動肯定有助提升球員士氣，但仍然寄語球隊要聚精會神應付硬仗。

王振鵬謝家榮二選一

人腳方面，由於正選門將葉鴻輝養傷，韋斯活仍在考慮起用對柬埔寨友賽落場的王振鵬、抑或起用大埔門將謝家榮把關。中前場組合方面，有入球及組織能力的黃威、外流歸隊的前鋒米高預料將獲重用；配合戰意十足的艾華頓、祖連奴及安永佳攻堅。不過，港足隱憂是之前兩場亞盃外在啟德出擊都未曾以「生波組織」入球，只是靠兩記12碼取分，今場主帥能否激活前線火力，將是取勝關鍵。

新加坡上周五作客與泰國踢友賽，雖然有25歲翼鋒郭家溍攻入兩球，仍以2比3告負。新加坡主力前鋒艾辛芬迪、伊汗芬迪、入籍中場宋義勇及仲村京雅等好手都在陣中，有力威脅港足防線。新加坡暫代領隊李斯平表示，球隊與泰國踢友賽正好為對港足一役試陣，相信球隊踢出風格，即使作客仍然有力搶分而回。