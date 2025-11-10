亞洲盃外圍賽｜港隊24人決選名單　米高與王振鵬獲重召

香港代表隊在周四（13日）會與柬埔寨進行友賽，然後下星期二（18日）就會與新加坡進行亞洲盃外圍賽關乎出線決賽周的生死戰。港隊今日（10日）公布了24人的決選名單，當中41歲的傑志門將王振鵬以及在東亞盃因為「辱華」風波被內地解約的前鋒米高都獲得重召。

港隊下星期就會與新加坡進行生死戰，這場比賽對於香港能否出線2027年在沙特阿拉伯舉行的亞洲盃決賽周相當關鍵。然而在門將葉鴻輝在作客孟加拉重創，要長時間養傷後，後備門將需要港隊盡快解決的問題。雖然大埔門將的謝家榮應是港隊的首選，不過第3號門將的位置港隊仍在徵召至今未有班落的烏克蘭裔守門員艾力司引起質疑。而在今日的決選，艾力司最終未有出現名單，而傑志的王振鵬卻獲得重召，這位41歲的前國援門將，自2022年起已未有獲港隊徵召。