亞洲盃外圍賽｜贏波後形容港隊及球迷「白癡」　新加坡署理文化部長致歉 (有片)

亞洲盃外圍賽分組賽，港隊昨晚在主場迎戰新加坡，然而港隊在領先半場之下， 最終以1:2不敵新加坡 。新加坡署理文化、社區及青年部長梁振偉(David Neo)賽後到更衣室與球員祝賀，並讚揚新加坡隊在香港球迷的壓力下仍能有出色表現，惟一度指出「所有(香港)球迷都是白癡，球員也踢得像白癡」(All the [Hong Kong] fans were bloody idiots. And the players also played like idiots)。

隨即網上認錯收回言論

梁振偉的言論經新加坡隊球員Ikhsan Fandi的Instagram直播曝光，惹來部分網民批評特別是香港球迷，有用戶直斥他作為一名部長，有關行為完全失禮，並更加應該尊重對手(Totally out of order as a minister. He should have been more respectful)。面對網上批評，梁振偉隨即在Instagram承認言論不當，即時致歉及收回言論，「的確我應該更加尊重對方，我收回剛才的說法」(Indeed I probably should have been more respectful. I take back what I said)，又讚揚香港隊非常強硬，亦獲得球迷全力支持，這都值得他們尊重。

港隊昨晚在啟德體育園主場館迎戰新加坡的賽事，吸引47,762名球迷入場支持。由於分組以對賽成績優先，故此香港隊已肯定出局，而新加坡就取得2027年的亞洲盃決賽周資格。