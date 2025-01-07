亞洲盃外圍賽｜足總爭取以啟德作主場　月底省港盃次回合門票買一送一

香港代表隊將在今年3月出戰亞洲盃外圍賽，爭取打入決賽周的資格。足總在今日（7日）的記者會上透露，有意將外圍賽3場的主場賽事都安排在啟德的主場館舉行。同時就有關月底進行的省港盃次回合主場賽事，足總表示門票會在網上發售並設買一送一優惠。

足總今日在總部召開記者會，除了交代下星期的省港盃事宜，同時也為港隊及國際賽的安排作出交代。足總主席霍啟山透露，足總與啟德體育園方面商討合作，並打算將亞洲盃外圍賽的主場賽事，安排在啟德舉行。雖然賽事首輪比賽在3月開始，不過港隊首仗作客新加坡，次仗主場對印度會在6月10日進行，霍指有意爭取把啟德作為香港隊的主場館。