亞洲盃外圍賽｜足總爭取以啟德作主場　月底省港盃次回合門票買一送一

香港代表隊將在今年3月出戰亞洲盃外圍賽，爭取打入決賽周的資格。足總在今日（7日）的記者會上透露，有意將外圍賽3場的主場賽事都安排在啟德的主場館舉行。同時就有關月底進行的省港盃次回合主場賽事，足總表示門票會在網上發售並設買一送一優惠。
足總今日在總部召開記者會，除了交代下星期的省港盃事宜，同時也為港隊及國際賽的安排作出交代。足總主席霍啟山透露，足總與啟德體育園方面商討合作，並打算將亞洲盃外圍賽的主場賽事，安排在啟德舉行。雖然賽事首輪比賽在3月開始，不過港隊首仗作客新加坡，次仗主場對印度會在6月10日進行，霍指有意爭取把啟德作為香港隊的主場館。
另外，就下星期舉行的省港盃比賽。足總最初公布為U23代表隊，但及後將有關青年隊的名義刪走，並刪走有關點選3名超齡球員的說法。據總幹事張炎有表示因為擔任今次省港盃港隊主教練的U20教練戴雅諾（Darren Arnott）不想限定超齡球員的選擇，但他表示港隊仍會以青年球員為主。而首回合比賽在15日舉行，次回合22日在香港大球場上演，足總表示門票會經由網上發售，並設買一送一優惠，每張160元。
有歐洲頂級球會暑假計劃來港
至於有關於夏天外隊訪港，張炎有向記者僅確認有歐洲頂級聯賽的球會有意訪港，不過具體的詳細仍有待商討。早前外國媒體指出，英超榜首的利物浦有意來港獻技，並打算利用啟德主場館，而有傳西甲的巴塞隆拿亦有意東來。