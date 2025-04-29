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體育
2025-04-29 13:22:51

亞洲盃外圍賽｜香港主場對印度擬啟德上演　足總表示仍有待落實

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啟德首場足球賽事或由港隊揭幕。(資料圖片)

啟德首場足球賽事或由港隊揭幕。(資料圖片)

月底曼聯對香港隊的表演賽雖然移師在大球場上演，不過根據亞洲足協（AFC）的網站顯示，香港代表隊在6月對印度的亞洲盃外圍賽第3圈分組賽，將會安排在啟德體育園舉行。不過足總在今午（29日）提醒，有關的安排仍需要最後的核實，目前仍未確定。

啟德體育園落成後，至今仍未安排足球賽的上演。原定在5月30日的曼聯對香港代表隊的表演賽，因為賽前數日有演唱會在舉行，考慮到草地的保養而改回大球場舉行。雖然7月底的兩場歐洲球會的表演賽仍獲安排在啟德上演，當中利物浦對AC米蘭會在7月26日上演，但現在香港隊仍有望先搶利物浦及AC米曲9的頭啖湯，在啟德首先獻技。

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亞洲足協網站已顯示香港對印度的比賽安排在啟德體育園舉行。(亞洲足協網頁截圖)

亞洲足協網站已顯示香港對印度的比賽安排在啟德體育園舉行。(亞洲足協網頁截圖)

根據亞洲足協網站上的賽程，香港6月10日對印度的亞洲盃外圍賽，場地顯示為啟德體育園。不過在消息傳出後，足總隨即通知傳媒澄清，表示有關場地未得到最後的落實，仍需要等待有關方面確定才作出公布。

對尼泊爾場地同樣未定

港隊在3月的首場分組賽作客與新加坡賽和0:0，而同日印度又與孟加拉互無紀錄，故分組4支球隊在首個賽日仍分數及得失球相同，而這場如果對印度能取得勝利，將為香港爭取連續兩屆打入亞洲盃決賽周有極大幫助。另外香港隊也準備在之前先與尼泊爾國家隊進行一場熱身賽，目前場地也未得到確定。

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