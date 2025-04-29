亞洲盃外圍賽｜香港主場對印度擬啟德上演　足總表示仍有待落實

月底曼聯對香港隊的表演賽雖然移師在大球場上演，不過根據亞洲足協（AFC）的網站顯示，香港代表隊在6月對印度的亞洲盃外圍賽第3圈分組賽，將會安排在啟德體育園舉行。不過足總在今午（29日）提醒，有關的安排仍需要最後的核實，目前仍未確定。

啟德體育園落成後，至今仍未安排足球賽的上演。原定在5月30日的曼聯對香港代表隊的表演賽，因為賽前數日有演唱會在舉行，考慮到草地的保養而改回大球場舉行。雖然7月底的兩場歐洲球會的表演賽仍獲安排在啟德上演，當中利物浦對AC米蘭會在7月26日上演，但現在香港隊仍有望先搶利物浦及AC米曲9的頭啖湯，在啟德首先獻技。