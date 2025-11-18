亞洲盃外圍賽｜香港隊主場先勝後敗不敵新加坡　無緣晉身決賽周

亞洲盃外圍賽的分組賽，香港隊在主場迎戰新加坡，港隊在領先半場之下，以1:2不敵新加坡，由於分組以對賽成績優先，故此香港隊已肯定出局，而新加坡就取得2027年的亞洲盃決賽周資格。
主場的香港隊在全場爆滿下47,762名球迷繼續支持，今場港隊絕不能落敗之下，繼續起用41歲的王振鵬把關，這位傑志門將開賽就為香港挽救了一次機會。後防力保不失，港隊上半場有不少的攻勢，先是艾華頓左路的突破射門被對手撲出，之後港隊的攻勢，安永佳接應隊友傳中，禁區內頂入為香港隊取得領先。港隊今場多次利用兩側的攻勢取得機會，而艾華頓亦有2次個人突破但無功而還。新加坡在43分鐘雖然一度破門，不過因為越位而無效，半場港隊領先。
下半場的比賽港隊還是有一些機會可以擴大比數，祖連奴左路的突破窄位，但對手及時解圍。在60分鐘新加坡一次的反擊，王振鵬撲到對手的單刀機會。然而在4分鐘後失守，安努亞（Shawal Anuar）把握隊友長直線，快王振鵬一步挑入為新加坡追平。68分鐘伊翰芬迪（Ilhan Fandi）禁區頂獲得機會，起腳抽入為新加坡反先。落後的港隊之後強天，當中在83分鐘的一次角球，可是被對手及時解圍，而88分鐘的罰球，港隊又頂中楣，最終香港以1:2主場不敵新加坡。
韋斯活：毋須道歉
港隊主帥的韋斯活賽後表示，自己仍希望繼續留隊帶領港隊進步，他指今場的戰果雖然令球迷失望，但是球隊的表現其實並不錯。被問到會否向球迷道歉，他表示因為球隊其實沒有犯錯，所以毋須道歉。他表示，足球就是失望的時間會較多，他指自己認為仍可以繼續帶領港隊在明年3月的比賽作客印度。他指出，自己是想要帶領香港進步，而目前只在過程，因此相信香港不想要溜後，需要由他去繼續領軍。