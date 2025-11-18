亞洲盃外圍賽｜香港隊主場先勝後敗不敵新加坡　無緣晉身決賽周

亞洲盃外圍賽的分組賽，香港隊在主場迎戰新加坡，港隊在領先半場之下，以1:2不敵新加坡，由於分組以對賽成績優先，故此香港隊已肯定出局，而新加坡就取得2027年的亞洲盃決賽周資格。

主場的香港隊在全場爆滿下47,762名球迷繼續支持，今場港隊絕不能落敗之下，繼續起用41歲的王振鵬把關，這位傑志門將開賽就為香港挽救了一次機會。後防力保不失，港隊上半場有不少的攻勢，先是艾華頓左路的突破射門被對手撲出，之後港隊的攻勢，安永佳接應隊友傳中，禁區內頂入為香港隊取得領先。港隊今場多次利用兩側的攻勢取得機會，而艾華頓亦有2次個人突破但無功而還。新加坡在43分鐘雖然一度破門，不過因為越位而無效，半場港隊領先。