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體育
2025-03-20 14:09:22

亞洲盃外圍賽｜香港隊作客新加坡24人名單　U22米高獲重召

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港隊的陳肇鈞在對澳門一仗上陣。(新華社)

港隊的陳肇鈞在對澳門一仗上陣。(新華社)

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香港代表隊在周三（19日）晚，與澳門代表隊完成友賽後，今日（20日）公布下星期作客新加坡的24人名單。當中在對澳門沒有上陣的黃皓雋是唯一被剔出名單球員，而後備門將的伍瑋謙及在緬甸代表U22出戰的米高，就入選最新大軍。

港隊周三在旺角場在半場領先兩球下，在下半場沒有入球，最終小勝澳門2:0作結。而主帥韋斯活也公布了作客新加坡的24人名單，人數比對澳門多了1人，而門將也由原來2人增至3人，南區的伍瑋謙獲得入選。而原本名單內，效力青島海牛黃皓雋就未獲再徵召，並由在德國聯賽效力的米高取代，米高目前是代表U22隊在緬甸進行兩場友賽。

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港隊中場黃威在對澳門上陣。(新華社) 港隊的陳晉一在對澳門上陣。(新華社) 港隊的顏卓彬在對澳門上陣。(新華社)

香港代表隊24人名單：

守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：亞歷斯祖、賓紀文（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、費蘭度、 鐘樂安（傑志）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）
中場：顏卓彬（傑志）、黃威（理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：吳宇曦（重慶銅梁龍）、祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannhiem）

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