亞洲盃外圍賽｜香港隊作客新加坡24人名單　U22米高獲重召

香港代表隊在周三（19日）晚，與澳門代表隊完成友賽後，今日（20日）公布下星期作客新加坡的24人名單。當中在對澳門沒有上陣的黃皓雋是唯一被剔出名單球員，而後備門將的伍瑋謙及在緬甸代表U22出戰的米高，就入選最新大軍。

港隊周三在旺角場在半場領先兩球下，在下半場沒有入球，最終小勝澳門2:0作結。而主帥韋斯活也公布了作客新加坡的24人名單，人數比對澳門多了1人，而門將也由原來2人增至3人，南區的伍瑋謙獲得入選。而原本名單內，效力青島海牛黃皓雋就未獲再徵召，並由在德國聯賽效力的米高取代，米高目前是代表U22隊在緬甸進行兩場友賽。