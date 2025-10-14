亞洲盃外圍賽｜香港隊十人應戰遭孟加拉迫和　安永佳任隊長射入12碼（有片）

亞洲盃外圍賽分組賽，香港代表隊在主場，以1:1遭孟加拉迫和，繼續處於分組領先局面。港隊今場在下半場末段少打一人下，雖然有安永佳上半場射入12碼，不過仍被對手迫和失分。 上場作客「絕殺」對手，今次港隊主場擺陣，球迷在賽前拉起「打老虎」的橫幅後，港隊在啟德主場館再度出戰。比賽的1分鐘，球迷先為上仗勇戰受傷的葉鴻輝鼓掌，上半場頭15分鐘雙方都未有對對方造成威脅。直到21分鐘，港隊在中場右路一個罰球，只是港隊頭槌未造成威脅。2分鐘後，孟加拉在禁區頂位置獲得罰球，不過咸沙袓靴里（Hamza Choudhury）操刀省中人牆。

港隊在34分鐘港隊自由人的費蘭度搏到對手的卡斯（Tariq Kazi）在禁區內將他踢跌，香港獲得12碼，37分鐘今場擔任香港隊長的安永佳操刀射入，為港隊打開紀錄。 周緣德下半場兩黃被逐 換邊後客隊有一次的攻勢，不過臨危授命的謝家榮出迎擋坐，令港隊不致失守。之後港隊在61分鐘有一次機會，只是中場截到對手皮球後，費蘭度起腳高出。不過到76分鐘，港隊就要少打一人，周緣德左路邊線一次攔截，日本籍球證笠原寛貴指他踩中對手，被罰第2面黃牌被逐，餘下時間香港要10人應戰。多打一個的孟加拉，在84分鐘終於扳平，拉基賀辛（Rakib Hossain）接應隊友二傳，禁區為客隊追平1:1。孟加拉雖然多番高空攻勢進襲，不過未能再取得入球，最終雙方以1:1言和，各得1分。

韋斯活對戰果失望 賽後港隊主師韋斯活表示，對球隊失分感到失望，他認為紅牌的情況令球隊處於被動。不過他表示，雖然港隊今場失分，但在分組仍處於榜首，只是原本可能在下場擊敗新加坡就有晉級機會，變成需要戰至最後一場。他又表示，球隊在這個艱難的小組中，4戰取得8分已是不錯的成績。 至於對手的孟加拉，攻入扳平一球的拉基賀辛認為，球隊在末段是有贏波的機會，只是在一些細節上未有做好，對未能贏波覺得可惜。