體育
2025-10-14 21:58:12

亞洲盃外圍賽｜香港隊十人應戰遭孟加拉迫和　安永佳任隊長射入12碼（有片）

安永佳為港隊射入12碼領先。(吳康琦攝)

亞洲盃外圍賽分組賽，香港代表隊在主場，以1:1遭孟加拉迫和，繼續處於分組領先局面。港隊今場在下半場末段少打一人下，雖然有安永佳上半場射入12碼，不過仍被對手迫和失分。

上場作客「絕殺」對手，今次港隊主場擺陣，球迷在賽前拉起「打老虎」的橫幅後，港隊在啟德主場館再度出戰。比賽的1分鐘，球迷先為上仗勇戰受傷的葉鴻輝鼓掌，上半場頭15分鐘雙方都未有對對方造成威脅。直到21分鐘，港隊在中場右路一個罰球，只是港隊頭槌未造成威脅。2分鐘後，孟加拉在禁區頂位置獲得罰球，不過咸沙袓靴里（Hamza Choudhury）操刀省中人牆。

香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 孟加拉的卡斯拉跌費蘭度，令港隊獲得12碼。(吳康琦攝) 孟加拉的卡斯拉跌費蘭度，令港隊獲得12碼。(吳康琦攝) 安永佳為港隊操刀12碼。(吳康琦攝) 安永佳射入12碼。(吳康琦攝) 港隊球迷用手機燈試圖騷擾對手的罰球。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 港隊艾華頓邊路被夾擊。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 港隊的祖連奴左路窄位的攻門。(吳康琦攝) 港隊祖連奴的攻門引起對手防線的混亂。(吳康琦攝) 港隊祖連奴的攻門引起對手防線的混亂。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝)

港隊在34分鐘港隊自由人的費蘭度搏到對手的卡斯（Tariq Kazi）在禁區內將他踢跌，香港獲得12碼，37分鐘今場擔任香港隊長的安永佳操刀射入，為港隊打開紀錄。

周緣德下半場兩黃被逐

換邊後客隊有一次的攻勢，不過臨危授命的謝家榮出迎擋坐，令港隊不致失守。之後港隊在61分鐘有一次機會，只是中場截到對手皮球後，費蘭度起腳高出。不過到76分鐘，港隊就要少打一人，周緣德左路邊線一次攔截，日本籍球證笠原寛貴指他踩中對手，被罰第2面黃牌被逐，餘下時間香港要10人應戰。多打一個的孟加拉，在84分鐘終於扳平，拉基賀辛（Rakib Hossain）接應隊友二傳，禁區為客隊追平1:1。孟加拉雖然多番高空攻勢進襲，不過未能再取得入球，最終雙方以1:1言和，各得1分。

香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 香港門將謝家榮把守港隊大門。(吳康琦攝) 香港隊的艾華頓力抗對手包夾。(吳康琦攝) 上仗為港隊致勝的李小恆。(吳康琦攝)

韋斯活對戰果失望

賽後港隊主師韋斯活表示，對球隊失分感到失望，他認為紅牌的情況令球隊處於被動。不過他表示，雖然港隊今場失分，但在分組仍處於榜首，只是原本可能在下場擊敗新加坡就有晉級機會，變成需要戰至最後一場。他又表示，球隊在這個艱難的小組中，4戰取得8分已是不錯的成績。

至於對手的孟加拉，攻入扳平一球的拉基賀辛認為，球隊在末段是有贏波的機會，只是在一些細節上未有做好，對未能贏波覺得可惜。

在啟德參與網球賽的香港球手黃澤林入場支持香港隊。(吳康琦攝) 大批香港球迷入場觀戰。(吳康琦攝) 北看台的香港隊球迷。(吳康琦攝) 球迷高舉香港隊毛巾支持。(吳康琦攝) 足總製作的大型橫幅。(吳康琦攝) 足總製作的大型橫幅。(《am730》記者攝) 北看台的香港隊球迷。(吳康琦攝) 孟加拉球迷一同入場。(吳康琦攝) 孟加拉球迷一同入場。(吳康琦攝) 孟加拉球迷安排在上層看台。(《am730》記者攝)

