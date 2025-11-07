熱門搜尋:
體育
2025-11-07 16:31:00

亞洲盃外圍賽｜香港隊啟德迎戰新加坡　開賣不夠兩小時售罄（更新）

球迷高舉香港隊毛巾支持。(吳康琦攝)

【16:30更新】足總在下午4時20分透過社交平台宣布，門票已全部售罄，並表示比賽會在同日於港台電視32台直播。

 

香港代表隊出戰亞洲盃外圍賽分組賽的關鍵大戰，在11月18日在啟德主場館面對新加坡的比賽，門票在今日（7日）下午3時開始在網上公開發售。

香港隊第3次在啟德出戰，之前2場比賽都全場爆滿，甚至錄得4.5萬人入場的成績。而本月對新加坡的比賽，對香港隊來說是出線決賽周的關鍵一戰，因為港隊贏波就可以較佳的對賽成績，提前獲得決賽周資格，而如果有閃失的話，賽和還需要看最後一場作客印度的結果，而如果輸波，新加坡就會提前出線。故此今場足總再度呼籲球迷入場支持。為應付新加坡的比賽，足總亦安排了將原定在星期六（8日）舉行的港超聯賽冠忠南區對傑志改期遷就，而在周三的亞冠二級聯賽中，東方的港隊前鋒洛迪古斯亦因傷換出，未知能否趕及上陣，不過對手新加坡的前鋒伊辛芬迪（Ikhsan Fandi）在對東方的比賽後備上陣梅開二度。

亞洲盃外圍賽｜香港隊啟德迎戰新加坡　開賣不夠兩小時售罄 香港對新加坡門票安排。（hkfa） 香港對柬埔寨及新加坡初選名單。（hkfa）

每次最多買6張門票

足總今日（6日）公布，門票在今日下午3時，在網上售票平台Ticketflap發售。而之前曾購買港隊門票的球迷，部份已獲得通知優先購票。另外，啟德體育園亦推出限量自助餐飲區及門票的套票。而門票限定每次交易最多可購買6張門票。

