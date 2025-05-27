亞洲盃外圍賽｜香港隊啟德首戰賣票大烏龍　足總確定明早開賣（更新）

【15:25更新】足總在今午向傳媒發出通知，表示有關門票會在明日上午10時，在Cityline開售。另外票價之外，Cityline再收取30港元的手續費。

香港代表隊將在下月10日的亞洲盃外圍賽，在啟德體育園迎戰印度，這是啟德開幕以來的首場足球賽事，也是港隊首次以啟德作為主場的代表性賽事。本地售票平台的Cityline在今日（27日）突然開放稱今午3時起開賣門票，然而之後又將日期延至星期五（30日）。有指是因為Cityline方面與足總之間溝通問題，導致一度出現誤會。

香港隊將會在6月10日的亞洲盃外圍賽的第3圈分組賽迎戰印度，這是香港隊在今屆亞洲盃外圍賽的第1場主場賽事，而足總也特別安排在啟德進行，令香港隊成為首支踏足啟德舉行足球賽事的球隊。足總方面之前一直只公布之前一輪對尼泊爾的國際友誼賽的售票，未有開始印度的門票開售。不過在Cityline，今早就突然表示會在下午3時開始售票，並一度在社交平台發文，其後刪除，本地傳媒向足總查詢時，足總就澄清未有開售。然而有關的網頁就一直運作，只是原來的5月27日開售的時間改為5月30日。